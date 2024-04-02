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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 02.04.2024 (обновлено: 16:37 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937377975.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:22
2024-04-02T16:37
специальная военная операция на украине
киев
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вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики., сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, США
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении отражены две атаки, ВСУ потеряли 20 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики., сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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