https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937377975.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.04.2024

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:22

2024-04-02T16:22

2024-04-02T16:37

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики., сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, сша