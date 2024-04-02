https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937377975.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:22
2024-04-02T16:22
2024-04-02T16:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики., сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_55afced92b7d1034c814e680c6939465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, США
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении отражены две атаки, ВСУ потеряли 20 военных