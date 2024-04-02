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Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
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16:21 02.04.2024 (обновлено: 16:33 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937377639.html
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:21
2024-04-02T16:33
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

Минобороны: российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.
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