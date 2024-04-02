https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937377639.html

Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.04.2024

Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:21

2024-04-02T16:21

2024-04-02T16:33

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины