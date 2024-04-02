Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Минобороны: российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.