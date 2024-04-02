https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937326393.html
Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу
Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024
Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу
ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но ни на одном из направлений не достигли своих целей, российские войска... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:20
2024-04-02T13:20
2024-04-02T15:42
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но ни на одном из направлений не достигли своих целей, российские войска продолжают теснить их на запад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, группировки российских войск "продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении".
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925113591.html
россия
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Выступление Шойгу на селекторном совещании Минобороны
Выступление Шойгу на селекторном совещании Минобороны
2024-04-02T13:20
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PT5M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу
Шойгу: ВСУ хотят закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления