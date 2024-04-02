https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937326393.html

Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу

Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024

Российские войска продолжают отодвигать ВСУ на запад, заявил Шойгу

ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но ни на одном из направлений не достигли своих целей, российские войска... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:20

2024-04-02T13:20

2024-04-02T15:42

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но ни на одном из направлений не достигли своих целей, российские войска продолжают теснить их на запад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, группировки российских войск "продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении".

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россия

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Выступление Шойгу на селекторном совещании Минобороны Выступление Шойгу на селекторном совещании Минобороны 2024-04-02T13:20 true PT5M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность