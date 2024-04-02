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Киев почти достроил рубежи обороны возле Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 02.04.2024 (обновлено: 10:09 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937244420.html
Киев почти достроил рубежи обороны возле Купянска, заявил Марочко
Киев почти достроил рубежи обороны возле Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 02.04.2024
Киев почти достроил рубежи обороны возле Купянска, заявил Марочко
Киев практически завершил строительство рубежей обороны в районе Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:40
2024-04-02T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
харьков
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Киев практически завершил строительство рубежей обороны в районе Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При изучении фортификационных сооружений, траншей, минных заграждений и прочих заградительных инженерных работ ВФУ в районе Купянска установлено, что данные работы либо окончены, либо находятся на завершающей стадии", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что строительная техника уже убыла в Харьков, а дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и личный состав инженерных подразделений ВСУ. Власти Украины регулярно осуществляют перемещение населения, мотивируя это вопросами безопасности. В Купянском районе проводилась принудительная эвакуация из 57 населенных пунктов. Ранее Марочко также рассказывал, что власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840152.html
киев
луганская народная республика
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в мире, киев, луганская народная республика, харьков, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Харьков, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев почти достроил рубежи обороны возле Купянска, заявил Марочко

Марочко: Киев почти завершил строительство рубежей обороны в районе Купянска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Киев практически завершил строительство рубежей обороны в районе Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"При изучении фортификационных сооружений, траншей, минных заграждений и прочих заградительных инженерных работ ВФУ в районе Купянска установлено, что данные работы либо окончены, либо находятся на завершающей стадии", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что строительная техника уже убыла в Харьков, а дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и личный состав инженерных подразделений ВСУ.
Власти Украины регулярно осуществляют перемещение населения, мотивируя это вопросами безопасности. В Купянском районе проводилась принудительная эвакуация из 57 населенных пунктов. Ранее Марочко также рассказывал, что власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛуганская Народная РеспубликаХарьковАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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