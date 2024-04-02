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Генерал ВСУ сделал шокирующее признание про Часов Яр
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание про Часов Яр - РИА Новости, 02.04.2024
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание про Часов Яр
Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне сложное, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Первый западный". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:05
2024-04-02T15:05
2024-04-02T18:34
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне сложное, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Первый западный"."Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация", — признался он.Кривонос также подчеркнул, что российская армия ведет активное наступление и на других направлениях, в ходе которого погибает много украинских военных. Кроме того, он также призвал готовиться к обороне Харькова.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги.Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание про Часов Яр
Генерал ВСУ: в районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для армии Украины