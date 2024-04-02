https://ria.ru/20240402/siriya-1937329864.html

Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом

Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом - РИА Новости, 02.04.2024

Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и отметил, что в штаб-квартире СВР есть... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:30

2024-04-02T13:30

2024-04-02T13:56

война в сирии

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

в мире

сирия

иран

израиль

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и отметил, что в штаб-квартире СВР есть дополнительная информация об этом."Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершён", - сказал Нарышкин журналистам после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, в мире, сирия, иран, израиль, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия