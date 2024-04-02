Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом
Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии безобразным шагом
© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и отметил, что в штаб-квартире СВР есть дополнительная информация об этом.
"Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершён", - сказал Нарышкин журналистам после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.