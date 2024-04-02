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Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом - РИА Новости, 02.04.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:30 02.04.2024 (обновлено: 13:56 02.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240402/siriya-1937329864.html
Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом
Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом - РИА Новости, 02.04.2024
Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и отметил, что в штаб-квартире СВР есть... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:30
2024-04-02T13:56
война в сирии
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
в мире
сирия
иран
израиль
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и отметил, что в штаб-квартире СВР есть дополнительная информация об этом."Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершён", - сказал Нарышкин журналистам после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html
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авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, в мире, сирия, иран, израиль, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Война в Сирии, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, В мире, Сирия, Иран, Израиль, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом

Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии безобразным шагом

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и отметил, что в штаб-квартире СВР есть дополнительная информация об этом.
"Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершён", - сказал Нарышкин журналистам после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
Вчера, 08:00
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана
Вчера, 04:05
 
Война в СирииАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в ДамаскеВ миреСирияИранИзраильСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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