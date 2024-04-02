https://ria.ru/20240402/shoygu-1937319687.html

Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу

Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024

Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу

Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:00

2024-04-02T13:00

2024-04-02T13:00

безопасность

россия

сергей шойгу

зеленодольский завод имени а. м. горького

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. "Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями - носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - сказал Шойгу. По его словам, также предприятие ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них - "Виктор Великий". Он предназначен для Черноморского флота.

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, зеленодольский завод имени а. м. горького