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Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024
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13:00 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/shoygu-1937319687.html
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу
Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:00
2024-04-02T13:00
безопасность
россия
сергей шойгу
зеленодольский завод имени а. м. горького
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. "Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями - носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - сказал Шойгу. По его словам, также предприятие ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них - "Виктор Великий". Он предназначен для Черноморского флота.
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безопасность, россия, сергей шойгу, зеленодольский завод имени а. м. горького
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Зеленодольский завод имени А. М. Горького
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу

Шойгу: Черноморский флот получит три малых ракетоносца типа "Каракурт"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
"Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями - носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - сказал Шойгу.
По его словам, также предприятие ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них - "Виктор Великий". Он предназначен для Черноморского флота.
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