https://ria.ru/20240402/shoygu-1937319687.html
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу
Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:00
2024-04-02T13:00
2024-04-02T13:00
безопасность
россия
сергей шойгу
зеленодольский завод имени а. м. горького
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. "Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями - носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - сказал Шойгу. По его словам, также предприятие ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них - "Виктор Великий". Он предназначен для Черноморского флота.
https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, зеленодольский завод имени а. м. горького
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Зеленодольский завод имени А. М. Горького
Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу
Шойгу: Черноморский флот получит три малых ракетоносца типа "Каракурт"