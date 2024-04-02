https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html

Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе

Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе - РИА Новости, 02.04.2024

Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе

Белый дом выразил обеспокоенность ударом Израиля по сектору Газа, в результате которого погибли члены международной некоммерческой организации "Всемирная... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:50

2024-04-02T06:50

2024-04-02T06:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом выразил обеспокоенность ударом Израиля по сектору Газа, в результате которого погибли члены международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", а также призвал выяснить обстоятельства случившегося, заявила представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. "Мы... глубоко обеспокоены ударом, в результате которого погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни" в секторе Газа. Работники гуманитарных организаций должны быть защищены, поскольку они доставляют крайне необходимую помощь", - написала Уотсон в соцсети X. Уотсон также призвала власти Израиля "поскорее выяснить", что произошло.

https://ria.ru/20240401/rezolyutsiya-1937216409.html

https://ria.ru/20240402/izrail-1937224919.html

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в мире, израиль, австралия, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году