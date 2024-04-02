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Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
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06:50 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html
Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе
Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе
Белый дом выразил обеспокоенность ударом Израиля по сектору Газа, в результате которого погибли члены международной некоммерческой организации "Всемирная... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:50
2024-04-02T06:50
в мире
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австралия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом выразил обеспокоенность ударом Израиля по сектору Газа, в результате которого погибли члены международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", а также призвал выяснить обстоятельства случившегося, заявила представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. "Мы... глубоко обеспокоены ударом, в результате которого погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни" в секторе Газа. Работники гуманитарных организаций должны быть защищены, поскольку они доставляют крайне необходимую помощь", - написала Уотсон в соцсети X. Уотсон также призвала власти Израиля "поскорее выяснить", что произошло.
https://ria.ru/20240401/rezolyutsiya-1937216409.html
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в мире, израиль, австралия, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Австралия, Польша, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе

Белый дом обеспокоен гибелью сотрудников НКО в результате удара Израиля по Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом выразил обеспокоенность ударом Израиля по сектору Газа, в результате которого погибли члены международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", а также призвал выяснить обстоятельства случившегося, заявила представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
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"Мы... глубоко обеспокоены ударом, в результате которого погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни" в секторе Газа. Работники гуманитарных организаций должны быть защищены, поскольку они доставляют крайне необходимую помощь", - написала Уотсон в соцсети X.
Уотсон также призвала власти Израиля "поскорее выяснить", что произошло.
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В миреИзраильАвстралияПольшаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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