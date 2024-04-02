https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937302677.html
Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции
Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции - РИА Новости, 02.04.2024
Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:53
2024-04-02T11:53
2024-04-02T11:57
белоруссия
александр лукашенко
в мире
санкции ес в отношении белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции. "Я исходил из простой логики, сегодня могу сказать: если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, "какая разница нашим людям, есть санкции или их нет". "Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью", - сказал белорусский лидер. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934522310.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, в мире, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции
Лукашенко потребовал от чиновников работать, а не жаловаться на санкции
МИНСК, 2 апр - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
сообщил, что запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции.
"Я исходил из простой логики, сегодня могу сказать: если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
По его словам, "какая разница нашим людям, есть санкции или их нет". "Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью", - сказал белорусский лидер.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине
. Минск
был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.