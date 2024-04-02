https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937302677.html

Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции

Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции - РИА Новости, 02.04.2024

Лукашенко запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:53

2024-04-02T11:53

2024-04-02T11:57

белоруссия

александр лукашенко

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции. "Я исходил из простой логики, сегодня могу сказать: если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, "какая разница нашим людям, есть санкции или их нет". "Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью", - сказал белорусский лидер. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934522310.html

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Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, в мире, санкции ес в отношении белоруссии