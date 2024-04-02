https://ria.ru/20240402/rusetskaya-1936652937.html

Маргарита Русецкая: мне очень нравилось читать в метро

Маргарита Русецкая: мне очень нравилось читать в метро - РИА Новости, 02.04.2024

Маргарита Русецкая: мне очень нравилось читать в метро

У Маргариты Русецкой, члена Совета по русскому языку при президенте РФ и депутата Мосгордумы, в "личном багаже" почти вся русская и мировая классическая... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:36

2024-04-02T12:36

2024-04-02T12:36

литературные путешествия с максимом шараповым

интервью

евгений водолазкин

московская городская дума

андрей белый (бориc бугаев)

россия

литература

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У Маргариты Русецкой, члена Совета по русскому языку при президенте РФ и депутата Мосгордумы, в "личном багаже" почти вся русская и мировая классическая литература. О том, какие книги стали потрясением в жизни, каким литературным героям можно завидовать, а у каких хочется поучиться, с Маргаритой Николаевной беседовал Максим Шарапов.– Маргарита Николаевна, когда Вы открываете книгу, что хотите в ней найти?– По-разному бывает. Иногда книгу открываешь, чтобы найти ответ на какой-нибудь вопрос или лучше осознать стоящие перед тобой задачи. Если говорить о художественной литературе, то я воспринимаю каждую книгу как путешествие в мир, созданный конкретным писателем. Выстроенный по его правилам и часто новый, интересный, неожиданный! В этом мире случаются разные знакомства, рождаются свежие эмоции, чувствуются особые краски. Иногда открываются неизведанные страны. Реальные и вымышленные, населенные необычными героями.– А что предпочитаете, классику или современную литературу?– Во время учебы в педагогическом университете моей дополнительной специализацией была филология. И за пять лет я перечитала почти всю русскую и мировую классику. Древнерусскую литературу.Читали мы очень много и постоянно носили с собой книги. Читали по выходным и по ночам, часто даже засыпали с книжкой. А еще очень выручало метро! Час из дома до университета, час обратно и часть программы уже прочитана. Поэтому все, что входит в канонический перечень литературы, которую изучают филологи - все это в моем багаже.Честно признаюсь, сейчас не часто возвращаюсь к классике, хотя есть несколько авторов, которых перечитываю с удовольствием. Например, Чеховские рассказы. Несколько раз возвращалась и заново переосмысливала "Мастера и Маргариту" и "Евгения Онегина". Когда старший сын учился в школе, вместе читали произведения из программы.И поскольку классику я прилично знаю, сейчас хочется чего-то нового. Поэтому в приоритете, наверное, все же современная литература.– Находите время на чтение?– У меня такое ощущение, что я читаю всегда, когда не сплю. И я сейчас не про постмодернистов, которые говорили, что весь окружающий нас мир - это текст, который надо уметь читать. Я имею в виду самые разные тексты, которых стало очень много в нашей жизни: документы, деловые письма, рекомендации. А еще новости, посты в социальных сетях, переписка в мессенджерах. Все, что связано с ежедневной профессиональной и личной коммуникацией. Эти тексты, конечно, далеки от художественной литературы, но сегодня без них уже трудно представить нашу жизнь.Получается, что художественная литература, к сожалению, на последнем месте. После рабочего дня сил на нее не хватает, поэтому остаются только выходные дни и отпуск. А по будням после работы у меня еще вечера детской литературы. С младшим ребенком читаем и слушаем детские книжки. Вот сейчас, например, засыпаем под "Ветер в ивах".– Маргарита Николаевна, что ближе - поэзия или проза? Или это разные миры?– Конечно, поэзия и проза - это разные формы существования языка, текста. Но они не могут существовать друг без друга, как невозможно представить себе чаепитие с пирогом и без чашки ароматного чая. В разные периоды жизни интерес к стихам и прозе бывает различным. Неслучайно, что первые тексты, которые мы заучиваем в детстве, это ритмичные стихотворения, которые помогают ребенку формировать речь и память, чувство языка.В юности, в период первых влюбленностей - опять поэзия, которая через эмоции помогает сформировать свое отношение к взрослой жизни. Наверное, поэзия подобна музыке, аккомпанементу к раздумьям, душевным переживаниям.А проза – это всегда диалог с писателем, вдумчивая беседа, в которой читатель прислушивается к тем мыслям и посланиям, которые вложил в свое произведение автор, пытаясь их разгадать, чтобы примерить на себя и перенести на свой жизненный опыт.– Какие прочитанные книги Вас потрясли? Что-то перевернули в душе.– В каждом возрасте свои эмоции и впечатления, свои книги. Хотя книг в доме всегда было много, но первым потрясением стала повесть Елены Ильиной "Четвертая высота" из школьной программы, которую взяла в районной библиотеке. Потом был "Петербург" Андрея Белого и "Зависть" Юрия Олеши. А из последних роман "Лавр" очень любимого мной Евгения Водолазкина.– А есть литературные персонажи, которым Вы завидуете?– Думаю, завидовать можно только Гарри Поттеру с его волшебной палочкой. Или героям, которые владеют шапкой-невидимкой, ковром-самолетом и скатертью-самобранкой. А вот учиться и стремиться быть похожей… Знаете в голове крутится чеховский "Дядя Ваня" и его созидательные герои. Мне очень нравится "сажать леса", сады. Делать конкретные дела.

https://ria.ru/20231109/turgenev-1907952833.html

https://ria.ru/20240105/klassika-1919830796.html

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, евгений водолазкин, московская городская дума, андрей белый (бориc бугаев), россия, литература