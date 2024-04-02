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Более 210 тысяч ростовчан проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 02.04.2024
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Ростовская область
Ростовская область
 
11:39 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/rostov-1937298450.html
Более 210 тысяч ростовчан проголосовали за объекты благоустройства
Более 210 тысяч ростовчан проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 02.04.2024
Более 210 тысяч ростовчан проголосовали за объекты благоустройства
Более 210 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:39
2024-04-02T11:39
ростовская область
ростовская область
новочеркасск
таганрог
городское хозяйство москвы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Более 210 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона. Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, которое стартовало в середине марта, продлится до 30 апреля. Оно проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда". "В донской столице по итогам двух недель лидирует общественная территория расположенная по улице Зорге. За ее преображение проголосовали уже более 10,6 тысячи горожан", - говорится в сообщении. По словам общественников, территория по улице Зорге перспективная и нуждается в благоустройстве. В настоящее время на этом месте находится только тротуар. Если территория победит в голосовании, здесь появятся пешеходные дорожки, лавочки и урны, а также новые деревья, кустарники и цветочные клумбы. В Новочеркасске по итогам 14 дней лидирует общественная территория в районе проспекта Баклановского, у памятника солдатам правопорядка. За нее отдали свои голоса более 2,8 тысячи местных жителей. Здесь планируется выполнить озеленение, установить освещение, скамейки и урны, а также детскую площадку. В Таганроге более 2,6 тысячи голосов жители отдали за благоустройство сквера "Школьный" по улице Москатова. В настоящее время территория не благоустроена: отсутствуют лавочки и урны, нет освещения. Сквер является единственным общественным пространством в микрорайоне. Если территория станет победителем в голосовании, то в скором времени здесь появятся освещение, лавочки и урны, детская и спортивная площадки, а также новые деревья и автополив. Как отметил заместитель губернатора области Игорь Сорокин, показатель по вовлечению граждан в вопросы городской среды ежегодно растет. Это говорит о большой заинтересованности людей в выборе новых мест для благоустройства. "За прошедшие две недели более 210 тысяч человек уже сделали свой выбор", - подчеркнул замглавы региона. До 30 апреля на сайте 61.gorodsreda.ru жители Ростовской области старше 14 лет могут проголосовать за парк, сквер или иную общественную территорию, расположенную в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.
https://ria.ru/20240328/shkola-1936386944.html
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ростовская область, новочеркасск, таганрог, городское хозяйство москвы
Ростовская область , Ростовская область, Новочеркасск, Таганрог, Городское хозяйство Москвы
Более 210 тысяч ростовчан проголосовали за объекты благоустройства

Более 210 тысяч жителей Ростовской области уже выбрали объекты благоустройства

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Более 210 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, которое стартовало в середине марта, продлится до 30 апреля. Оно проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"В донской столице по итогам двух недель лидирует общественная территория расположенная по улице Зорге. За ее преображение проголосовали уже более 10,6 тысячи горожан", - говорится в сообщении.
По словам общественников, территория по улице Зорге перспективная и нуждается в благоустройстве. В настоящее время на этом месте находится только тротуар. Если территория победит в голосовании, здесь появятся пешеходные дорожки, лавочки и урны, а также новые деревья, кустарники и цветочные клумбы.
В Новочеркасске по итогам 14 дней лидирует общественная территория в районе проспекта Баклановского, у памятника солдатам правопорядка. За нее отдали свои голоса более 2,8 тысячи местных жителей. Здесь планируется выполнить озеленение, установить освещение, скамейки и урны, а также детскую площадку.
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В Таганроге более 2,6 тысячи голосов жители отдали за благоустройство сквера "Школьный" по улице Москатова. В настоящее время территория не благоустроена: отсутствуют лавочки и урны, нет освещения. Сквер является единственным общественным пространством в микрорайоне. Если территория станет победителем в голосовании, то в скором времени здесь появятся освещение, лавочки и урны, детская и спортивная площадки, а также новые деревья и автополив.
Как отметил заместитель губернатора области Игорь Сорокин, показатель по вовлечению граждан в вопросы городской среды ежегодно растет. Это говорит о большой заинтересованности людей в выборе новых мест для благоустройства. "За прошедшие две недели более 210 тысяч человек уже сделали свой выбор", - подчеркнул замглавы региона.
До 30 апреля на сайте 61.gorodsreda.ru жители Ростовской области старше 14 лет могут проголосовать за парк, сквер или иную общественную территорию, расположенную в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.
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