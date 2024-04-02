https://ria.ru/20240402/reputatsiya-1937438962.html
"Авито" начал оценивать репутацию продавцов по стобалльной шкале
"Авито" начал оценивать репутацию продавцов по стобалльной шкале - РИА Новости, 02.04.2024
"Авито" начал оценивать репутацию продавцов по стобалльной шкале
"Авито" начал оценивать репутацию продавцов по стобалльной шкале, пока система включена только у 25% активных продавцов, но вскоре ее распространят на всех,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:28
2024-04-02T20:28
2024-04-02T20:28
авито
технологии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Авито" начал оценивать репутацию продавцов по стобалльной шкале, пока система включена только у 25% активных продавцов, но вскоре ее распространят на всех, рассказали в пресс-службе платформы. "Авито" обновил репутационную систему "Качество сервиса", запущенную в тестовом режиме в конце прошлого года. Теперь пользователи будут видеть не только цветовую категорию, в которую их определила система, но и числовое значение своей репутации по шкале от 0 до 100. Также на основе обратной связи от тестовой группы были доработаны параметры и формула оценки. Следующий шаг - полная раскатка репсистемы на всех продавцов на "Авито", - сообщили в пресс-службе. Сегодня система "Качество сервиса" включена у 25% активных продавцов платформы. До конца года планируется масштабировать ее на всех пользователей "Авито", уточнили там. Если у пользователя высокий уровень репутации, он может получать дополнительные преимущества: цифровой бейдж "Надежный продавец" (в разделе "Товары") или "Надежный партнер" (в "Авто"). Также объявления надежных продавцов будут чаще показываться в рекомендациях и выше в результатах поиска. "Исследования "Авито" показывают, что пользователи с бейджем "Надежный продавец" в "Товарах" получают на 10% больше контактов на один просмотр объявления и на 7% больше контактов на одно объявление, чем все остальные продавцы", - отметили в компании. Пока что рейтинг непубличный, то есть его видит только сам продавец в личном кабинете. Также он будет получать рекомендации по совершенствованию уровня сервиса, чтобы улучшить оценку.
https://ria.ru/20240125/avito-1923354904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авито, технологии
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Авито" начал оценивать репутацию продавцов по стобалльной шкале, пока система включена только у 25% активных продавцов, но вскоре ее распространят на всех, рассказали в пресс-службе платформы.
"Авито" обновил репутационную систему "Качество сервиса", запущенную в тестовом режиме в конце прошлого года. Теперь пользователи будут видеть не только цветовую категорию, в которую их определила система, но и числовое значение своей репутации по шкале от 0 до 100. Также на основе обратной связи от тестовой группы были доработаны параметры и формула оценки. Следующий шаг - полная раскатка репсистемы на всех продавцов на "Авито", - сообщили в пресс-службе.
Сегодня система "Качество сервиса" включена у 25% активных продавцов платформы. До конца года планируется масштабировать ее на всех пользователей "Авито", уточнили там.
Если у пользователя высокий уровень репутации, он может получать дополнительные преимущества: цифровой бейдж "Надежный продавец" (в разделе "Товары") или "Надежный партнер" (в "Авто"). Также объявления надежных продавцов будут чаще показываться в рекомендациях и выше в результатах поиска.
"Исследования "Авито" показывают, что пользователи с бейджем "Надежный продавец" в "Товарах" получают на 10% больше контактов на один просмотр объявления и на 7% больше контактов на одно объявление, чем все остальные продавцы", - отметили в компании.
Пока что рейтинг непубличный, то есть его видит только сам продавец в личном кабинете. Также он будет получать рекомендации по совершенствованию уровня сервиса, чтобы улучшить оценку.