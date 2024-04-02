https://ria.ru/20240402/razrushenie-1937222146.html

Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран

Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от фактов разрушения альянсом целых стран и уничтожения тысяч мирных... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:22

2024-04-02T00:22

2024-04-02T00:23

в мире

европа

россия

сша

николай патрушев

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от фактов разрушения альянсом целых стран и уничтожения тысяч мирных людей. "За 75 лет своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций. Кроме того, отдельные страны альянса неоднократно участвовали во внеблоковых военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций в различных регионах мира – во Вьетнаме, Ираке, Ливии, Афганистане и в десятках других вооруженных конфликтов. Поэтому нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "Углубляться в кровавую историю НАТО не стану, но ее надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов", - добавил Патрушев. Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, подчеркнул Патрушев. "Он использует альянс для сохранения своего вооруженного присутствия в Европе и демонстрации поддержки сателлитами своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности этого континента. Кроме того, подконтрольный Штатам военный блок призван оказывать неправомерное давление так называемого "коллективного Запада" на суверенные государства мира с использованием военных, экономических, информационных и прочих ресурсов", - пояснил секретарь СБ РФ. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html

https://ria.ru/20240401/nato-1937008678.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, европа, россия, сша, николай патрушев, нато