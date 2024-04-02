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Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран - РИА Новости, 02.04.2024
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00:22 02.04.2024 (обновлено: 00:23 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/razrushenie-1937222146.html
Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран
Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от фактов разрушения альянсом целых стран и уничтожения тысяч мирных... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:22
2024-04-02T00:23
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от фактов разрушения альянсом целых стран и уничтожения тысяч мирных людей. "За 75 лет своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций. Кроме того, отдельные страны альянса неоднократно участвовали во внеблоковых военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций в различных регионах мира – во Вьетнаме, Ираке, Ливии, Афганистане и в десятках других вооруженных конфликтов. Поэтому нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "Углубляться в кровавую историю НАТО не стану, но ее надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов", - добавил Патрушев. Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, подчеркнул Патрушев. "Он использует альянс для сохранения своего вооруженного присутствия в Европе и демонстрации поддержки сателлитами своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности этого континента. Кроме того, подконтрольный Штатам военный блок призван оказывать неправомерное давление так называемого "коллективного Запада" на суверенные государства мира с использованием военных, экономических, информационных и прочих ресурсов", - пояснил секретарь СБ РФ. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html
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в мире, европа, россия, сша, николай патрушев, нато
В мире, Европа, Россия, США, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от разрушения целых стран

Патрушев: попытки НАТО отречься от разрушения стран и уничтожения людей нелепы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми попытки НАТО отречься от фактов разрушения альянсом целых стран и уничтожения тысяч мирных людей.
"За 75 лет своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций. Кроме того, отдельные страны альянса неоднократно участвовали во внеблоковых военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций в различных регионах мира – во Вьетнаме, Ираке, Ливии, Афганистане и в десятках других вооруженных конфликтов. Поэтому нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
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"Углубляться в кровавую историю НАТО не стану, но ее надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов", - добавил Патрушев.
Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, подчеркнул Патрушев.
"Он использует альянс для сохранения своего вооруженного присутствия в Европе и демонстрации поддержки сателлитами своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности этого континента. Кроме того, подконтрольный Штатам военный блок призван оказывать неправомерное давление так называемого "коллективного Запада" на суверенные государства мира с использованием военных, экономических, информационных и прочих ресурсов", - пояснил секретарь СБ РФ.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
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