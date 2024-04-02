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У десятого фигуранта дела "Крокуса" не было разрешения на работу в Москве - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:28 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/razreshenie-1937365522.html
У десятого фигуранта дела "Крокуса" не было разрешения на работу в Москве
У десятого фигуранта дела "Крокуса" не было разрешения на работу в Москве - РИА Новости, 02.04.2024
У десятого фигуранта дела "Крокуса" не было разрешения на работу в Москве
У десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, сообщила РИА Новости его жена Файзигуль... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:28
2024-04-02T15:28
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус
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ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. У десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, сообщила РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода. "Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать", - сказала Джурабекзода. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус
У десятого фигуранта дела "Крокуса" не было разрешения на работу в Москве

У фигуранта дела по "Крокусу" Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. У десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, сообщила РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода.
«
"Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать", - сказала Джурабекзода.
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Вчера, 14:11
Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса.
По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
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26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крокус
 
 
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