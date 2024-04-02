Рейтинг@Mail.ru
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 02.04.2024 (обновлено: 19:32 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/raznoglasiya-1937421431.html
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.04.2024
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин
Китай и США должны укреплять диалог, обдуманно разрешать разногласия и укреплять международную координацию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:55
2024-04-02T19:32
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910366483_0:77:3080:1811_1920x0_80_0_0_f2190ef03ba9bc7e1a99a26dd561c7bb.jpg
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Китай и США должны укреплять диалог, обдуманно разрешать разногласия и укреплять международную координацию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом."Обе стороны должны укреплять диалог на основе взаимного уважения, обдуманно управлять и контролировать разногласия, продвигать сотрудничество в духе взаимной выгоды и ответственно укреплять международную координацию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Вместе с тем Си Цзиньпин указал, что две столь крупные страны как Китай и США не могут избежать контактов и взаимодействия друг с другом и точно так же не могут избежать конфликтов и конфронтации, стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества."Мы должны продолжать двигаться вперед по стабильному, здоровому и устойчивому пути, а не возвращаться на старый путь", - добавил китайский лидер.
https://ria.ru/20240402/krizis-1937428554.html
https://ria.ru/20240402/knr-1937421076.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910366483_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_73890a49f1382e1a5c99911070906a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия и укреплять диалог

© AP Photo / Doug Mills/PoolПрезидент США Джо Байден и президента Китая Си Цзиньпин
Президент США Джо Байден и президента Китая Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Doug Mills/Pool
Президент США Джо Байден и президента Китая Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Китай и США должны укреплять диалог, обдуманно разрешать разногласия и укреплять международную координацию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
«
"Обе стороны должны укреплять диалог на основе взаимного уважения, обдуманно управлять и контролировать разногласия, продвигать сотрудничество в духе взаимной выгоды и ответственно укреплять международную координацию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Си Цзиньпин и Байден по телефону обсудили украинский кризис
Вчера, 19:24
Вместе с тем Си Цзиньпин указал, что две столь крупные страны как Китай и США не могут избежать контактов и взаимодействия друг с другом и точно так же не могут избежать конфликтов и конфронтации, стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
«
"Мы должны продолжать двигаться вперед по стабильному, здоровому и устойчивому пути, а не возвращаться на старый путь", - добавил китайский лидер.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Глава КНР рассказал о мерах при попытках США подавить развитие технологий
Вчера, 18:52
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала