https://ria.ru/20240402/raznoglasiya-1937421431.html
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.04.2024
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин
Китай и США должны укреплять диалог, обдуманно разрешать разногласия и укреплять международную координацию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:55
2024-04-02T18:55
2024-04-02T19:32
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Китай и США должны укреплять диалог, обдуманно разрешать разногласия и укреплять международную координацию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом."Обе стороны должны укреплять диалог на основе взаимного уважения, обдуманно управлять и контролировать разногласия, продвигать сотрудничество в духе взаимной выгоды и ответственно укреплять международную координацию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Вместе с тем Си Цзиньпин указал, что две столь крупные страны как Китай и США не могут избежать контактов и взаимодействия друг с другом и точно так же не могут избежать конфликтов и конфронтации, стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества."Мы должны продолжать двигаться вперед по стабильному, здоровому и устойчивому пути, а не возвращаться на старый путь", - добавил китайский лидер.
https://ria.ru/20240402/krizis-1937428554.html
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: КНР и США должны обдуманно разрешать разногласия и укреплять диалог