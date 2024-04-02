МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена
МИД КНР: Си Цзиньпин и Байден договорились о контактах в военной сфере
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора во вторник договорились продолжать контакты и дали поручения продвигать взаимодействие военных, а также в сфере дипломатии и торговли, сообщает МИД КНР.
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"Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и поручили рабочим группам обеих сторон реализовывать "видение Сан-Франциско", продвигать механизмы консультаций в области дипломатии, экономики, финансов, торговли, а также взаимодействие между военными", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Вместе с тем стороны договорились развивать диалог и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в сфере искусственного интеллекта и реагирования на изменение климата, принять дальнейшие меры по расширению гуманитарных обменов между двумя странами, а также укреплять взаимодействие по международным и региональным вопросам.
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