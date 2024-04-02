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МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 02.04.2024
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20:14 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/razgovor-1937437603.html
МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена
МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 02.04.2024
МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора во вторник договорились продолжать контакты и дали поручения продвигать... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:14
2024-04-02T20:14
в мире
китай
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора во вторник договорились продолжать контакты и дали поручения продвигать взаимодействие военных, а также в сфере дипломатии и торговли, сообщает МИД КНР. "Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и поручили рабочим группам обеих сторон реализовывать "видение Сан-Франциско", продвигать механизмы консультаций в области дипломатии, экономики, финансов, торговли, а также взаимодействие между военными", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Вместе с тем стороны договорились развивать диалог и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в сфере искусственного интеллекта и реагирования на изменение климата, принять дальнейшие меры по расширению гуманитарных обменов между двумя странами, а также укреплять взаимодействие по международным и региональным вопросам.
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В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, В мире
В мире
МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена

МИД КНР: Си Цзиньпин и Байден договорились о контактах в военной сфере

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора во вторник договорились продолжать контакты и дали поручения продвигать взаимодействие военных, а также в сфере дипломатии и торговли, сообщает МИД КНР.
«
"Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и поручили рабочим группам обеих сторон реализовывать "видение Сан-Франциско", продвигать механизмы консультаций в области дипломатии, экономики, финансов, торговли, а также взаимодействие между военными", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Вместе с тем стороны договорились развивать диалог и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в сфере искусственного интеллекта и реагирования на изменение климата, принять дальнейшие меры по расширению гуманитарных обменов между двумя странами, а также укреплять взаимодействие по международным и региональным вопросам.
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