https://ria.ru/20240402/razgovor-1937437603.html

МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена

МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 02.04.2024

МИД КНР раскрыл подробности разговора Си Цзиньпина и Байдена

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора во вторник договорились продолжать контакты и дали поручения продвигать... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:14

2024-04-02T20:14

2024-04-02T20:14

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора во вторник договорились продолжать контакты и дали поручения продвигать взаимодействие военных, а также в сфере дипломатии и торговли, сообщает МИД КНР. "Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и поручили рабочим группам обеих сторон реализовывать "видение Сан-Франциско", продвигать механизмы консультаций в области дипломатии, экономики, финансов, торговли, а также взаимодействие между военными", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Вместе с тем стороны договорились развивать диалог и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в сфере искусственного интеллекта и реагирования на изменение климата, принять дальнейшие меры по расширению гуманитарных обменов между двумя странами, а также укреплять взаимодействие по международным и региональным вопросам.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин