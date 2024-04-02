https://ria.ru/20240402/rabotino-1937427219.html

Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино - РИА Новости, 02.04.2024

Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

Российские войска сорвали очередные попытки украинских войск атаковать центр села Работино, противник бежал, понеся потери, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:20

2024-04-02T19:20

2024-04-02T19:20

специальная военная операция на украине

работино

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Российские войска сорвали очередные попытки украинских войск атаковать центр села Работино, противник бежал, понеся потери, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села. "Наши войска удерживают занятые позиции в центре Работино. Попытки противника вернуть ранее оставленные позиции терпят фиаско. За последние сутки наши войска отбили очередные две атаки украинских боевиков. Атаки для противника закончились бегством и потерями", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html

https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html

работино

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность