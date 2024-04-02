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Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/rabotino-1937427219.html
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино - РИА Новости, 02.04.2024
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино
Российские войска сорвали очередные попытки украинских войск атаковать центр села Работино, противник бежал, понеся потери, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:20
2024-04-02T19:20
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Российские войска сорвали очередные попытки украинских войск атаковать центр села Работино, противник бежал, понеся потери, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села. "Наши войска удерживают занятые позиции в центре Работино. Попытки противника вернуть ранее оставленные позиции терпят фиаско. За последние сутки наши войска отбили очередные две атаки украинских боевиков. Атаки для противника закончились бегством и потерями", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html
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работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

Рогов: ВСУ попытались атаковать центр Работино, но понесли потери и бежали

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Российские войска сорвали очередные попытки украинских войск атаковать центр села Работино, противник бежал, понеся потери, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села.
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"Наши войска удерживают занятые позиции в центре Работино. Попытки противника вернуть ранее оставленные позиции терпят фиаско. За последние сутки наши войска отбили очередные две атаки украинских боевиков. Атаки для противника закончились бегством и потерями", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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