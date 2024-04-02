https://ria.ru/20240402/rabota-1937417614.html

Путин оценил работу России и Белоруссии по борьбе с терроризмом

Путин оценил работу России и Белоруссии по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 02.04.2024

Путин оценил работу России и Белоруссии по борьбе с терроризмом

Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия в сфере укрепления пограничной безопасности и противодействия проявлениям террористической угрозы, заявил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:40

2024-04-02T18:40

2024-04-02T18:40

россия

белоруссия

минск

борис грызлов

владимир путин

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия в сфере укрепления пограничной безопасности и противодействия проявлениям террористической угрозы, заявил президент России Владимир Путин. "Москва и Минск эффективно координируют усилия в сферах внешней политики, укрепления пограничной безопасности и, разумеется, противодействия всем формам и проявлениям террористической угрозы", - говорится в поздравительном послании президента Российской Федерации участникам проходящих в Минске торжественного собрания и концерта, посвященных Дню единения народов России и Белоруссии. Текст послания зачитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. "Многовековые узы братской дружбы и добрососедства, культурные и духовные ценности, объединяющие россиян и белорусов, являются залогом успешного развития Союзного государства. Сегодня, несмотря на непростые международные условия, мы последовательно продвигаем взаимовыгодные интеграционные процессы на всех направлениях", - отмечается в послании. Там говорится, что ведется планомерная работа по формированию общих пространств — торгово-экономического, культурно-гуманитарного, оборонного, информационного и миграционного, а также по обеспечению равных прав граждан и равных условий для деятельности хозяйствующих субъектов двух стран. "Расширяются межпарламентский диалог, продуктивная кооперация по линии городов и регионов, партнерские связи между научными центрами и университетами", - говорится в послании. Путин подчеркнул, что дальнейшее упрочение союзнических связей, многопланового сотрудничества между Россией и Белоруссией, несомненно, отвечает интересам двух братских народов, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

https://ria.ru/20240401/terrorizm-1937111792.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935397619.html

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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, владимир путин