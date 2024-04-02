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Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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14:59 02.04.2024 (обновлено: 15:14 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937357935.html
Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин
Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин
Некоторые стремятся к тому, чтобы в текущих условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, её территорий и ресурсов,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:59
2024-04-02T15:14
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Некоторые стремятся к тому, чтобы в текущих условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, её территорий и ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин."А кто-то стремиться к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Ну, естественно, огромные территории, людские ресурсы, природные ресурсы и так далее. Сделать это, в том числе и за счет России после её возможного ограбления", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин

Путин заявил, что некоторые страны за счет России хотят сохранить свою гегемонию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Некоторые стремятся к тому, чтобы в текущих условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, её территорий и ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А кто-то стремиться к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Ну, естественно, огромные территории, людские ресурсы, природные ресурсы и так далее. Сделать это, в том числе и за счет России после её возможного ограбления", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
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