Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин
Путин заявил, что некоторые страны за счет России хотят сохранить свою гегемонию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Некоторые стремятся к тому, чтобы в текущих условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, её территорий и ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А кто-то стремиться к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Ну, естественно, огромные территории, людские ресурсы, природные ресурсы и так далее. Сделать это, в том числе и за счет России после её возможного ограбления", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
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