https://ria.ru/20240402/putin-1937357935.html

Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин

Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Некоторые страны хотят сохранить гегемонию за счет России, заявил Путин

Некоторые стремятся к тому, чтобы в текущих условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, её территорий и ресурсов,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:59

2024-04-02T14:59

2024-04-02T15:14

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Некоторые стремятся к тому, чтобы в текущих условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, её территорий и ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин."А кто-то стремиться к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Ну, естественно, огромные территории, людские ресурсы, природные ресурсы и так далее. Сделать это, в том числе и за счет России после её возможного ограбления", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.

https://ria.ru/20240325/ssha-1935577413.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика