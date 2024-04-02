https://ria.ru/20240402/putin-1937343899.html
Путин рассказал о важности работы участковых уполномоченных полиции
Путин рассказал о важности работы участковых уполномоченных полиции - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал о важности работы участковых уполномоченных полиции
С помощью участковых уполномоченных полиции в 2023 году были установлены преступники по каждому пятому раскрытому преступлению, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:25
2024-04-02T14:25
2024-04-02T15:18
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С помощью участковых уполномоченных полиции в 2023 году были установлены преступники по каждому пятому раскрытому преступлению, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Путин отметил, что предстоит повысить эффективность службы участковых уполномоченных."Многие сотрудники действительно качественно выполняют эту трудную, порой незаменимую работу. И результат весомый. Так, в 2023 году именно с помощью участковых уполномоченных полиции установлены преступники по каждому пятому раскрытому преступлению", - сказал президент.
https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Владимира Путина на коллегии МВД
Выступление Владимира Путина на коллегии МВД
2024-04-02T14:25
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РИА Новости
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал о важности работы участковых уполномоченных полиции
Путин: участковые устанавливают преступников по каждому пятому раскрытому делу
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С помощью участковых уполномоченных полиции в 2023 году были установлены преступники по каждому пятому раскрытому преступлению, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Путин отметил, что предстоит повысить эффективность службы участковых уполномоченных.
"Многие сотрудники действительно качественно выполняют эту трудную, порой незаменимую работу. И результат весомый. Так, в 2023 году именно с помощью участковых уполномоченных полиции установлены преступники по каждому пятому раскрытому преступлению", - сказал президент.