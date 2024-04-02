https://ria.ru/20240402/putin-1937343388.html
Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир
Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир - РИА Новости, 02.04.2024
Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:24
2024-04-02T14:24
2024-04-02T14:26
владимир путин
россия
миграция
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир."Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность - все то, что является силой России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, миграция
Владимир Путин, Россия, Миграция
Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир
Путин о миграционной политике: нужно обеспечить интересы и безопасность общества