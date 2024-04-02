https://ria.ru/20240402/putin-1937343388.html

Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир

Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир - РИА Новости, 02.04.2024

Путин о миграционной политике: нужно сохранить межнациональный мир

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:24

2024-04-02T14:24

2024-04-02T14:26

владимир путин

россия

миграция

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир."Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность - все то, что является силой России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, миграция