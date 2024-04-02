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Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог - РИА Новости, 02.04.2024
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14:20 02.04.2024 (обновлено: 14:32 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/putin-1937342225.html
Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог
Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог - РИА Новости, 02.04.2024
Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог
Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность сотрудников ГИБДД с учётом развития дорог, отметив, что нужно повышать безопасность. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:20
2024-04-02T14:32
общество
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность сотрудников ГИБДД с учётом развития дорог, отметив, что нужно повышать безопасность.На расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел он отметил, что благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях."Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитие сети региональных и местных дорог, а значит, и автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться. Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", - сказал Путин.
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общество, гибдд мвд рф, россия, владимир путин
Общество, ГИБДД МВД РФ, Россия, Владимир Путин
Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог

Путин призвал сотрудников ГИБДД повышать безопасность на дорогах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность сотрудников ГИБДД с учётом развития дорог, отметив, что нужно повышать безопасность.
На расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел он отметил, что благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях.
«
"Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитие сети региональных и местных дорог, а значит, и автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться. Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", - сказал Путин.
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ОбществоГИБДД МВД РФРоссияВладимир Путин
 
 
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