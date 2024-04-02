https://ria.ru/20240402/putin-1937342225.html

Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог

Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог - РИА Новости, 02.04.2024

Путин указал на особую ответственность ГИБДД с учетом развития дорог

Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность сотрудников ГИБДД с учётом развития дорог, отметив, что нужно повышать безопасность. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:20

2024-04-02T14:20

2024-04-02T14:32

общество

гибдд мвд рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность сотрудников ГИБДД с учётом развития дорог, отметив, что нужно повышать безопасность.На расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел он отметил, что благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях."Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитие сети региональных и местных дорог, а значит, и автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться. Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240401/doroga-1937117188.html

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общество, гибдд мвд рф, россия, владимир путин