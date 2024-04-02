https://ria.ru/20240402/putin-1937340493.html

Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма

Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма - РИА Новости, 02.04.2024

Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма

Питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:14

2024-04-02T14:14

2024-04-02T14:29

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции, заявил президент России Владимир Путин."На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.

https://ria.ru/20240402/putin-1937341052.html

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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия