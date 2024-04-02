https://ria.ru/20240402/putin-1937340493.html
Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма
Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма - РИА Новости, 02.04.2024
Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма
Питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:14
2024-04-02T14:14
2024-04-02T14:29
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Питательная среда для экстремистской деятельности и уголовщины во многих случаях кроется в нелегальной миграции, заявил президент России Владимир Путин."На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
https://ria.ru/20240402/putin-1937341052.html
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма
Путин назвал нелегальную миграцию причинами проявления экстремизма и уголовщины