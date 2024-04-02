https://ria.ru/20240402/proverki-1937302824.html

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца - РИА Новости, 02.04.2024

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:53

2024-04-02T11:53

2024-04-02T14:39

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

дикси

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца, сообщило ведомство."Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О’Кей", "Метро", "Ашан" и прочих", — указано в релизе.Ведомство проверит, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах. По итогам проверок будут сделаны выводы, нарушалось ли антимонопольное законодательство.Цены на куриные яйца за 2023 год выросли на 61,35%, в ситуацию пришлось вмешаться президенту. Как сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, спрос на яйца увеличился, тогда как производство осталось на прежнем уровне. Кроме того, власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт.По данным Россельхознадзора, с конца 2023-го по 3 марта в Россию ввезли 28,5 миллиона яиц из Азербайджана и Турции.Как сообщал Росстат в конце марта, с начала года куриные яйца подешевели на 4,68%.

https://ria.ru/20240206/rosselkhoznadzor-1925599116.html

https://ria.ru/20240321/krashenki-1857066132.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дикси, пятерочка (сеть магазинов)