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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца - РИА Новости, 02.04.2024
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11:53 02.04.2024 (обновлено: 14:39 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/proverki-1937302824.html
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца - РИА Новости, 02.04.2024
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:53
2024-04-02T14:39
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дикси
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца, сообщило ведомство.&quot;Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. &lt;…&gt; Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей &quot;Перекресток&quot;, &quot;Магнит&quot;, &quot;Дикси&quot;, &quot;Пятерочка&quot;, &quot;Лента&quot;, &quot;О’Кей&quot;, &quot;Метро&quot;, &quot;Ашан&quot; и прочих&quot;, — указано в релизе.Ведомство проверит, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах. По итогам проверок будут сделаны выводы, нарушалось ли антимонопольное законодательство.Цены на куриные яйца за 2023 год выросли на 61,35%, в ситуацию пришлось вмешаться президенту. Как сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, спрос на яйца увеличился, тогда как производство осталось на прежнем уровне. Кроме того, власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт.По данным Россельхознадзора, с конца 2023-го по 3 марта в Россию ввезли 28,5 миллиона яиц из Азербайджана и Турции.Как сообщал Росстат в конце марта, с начала года куриные яйца подешевели на 4,68%.
https://ria.ru/20240206/rosselkhoznadzor-1925599116.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дикси, пятерочка (сеть магазинов)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Дикси, Пятерочка (сеть магазинов)
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

ФАС проверяет торговые сети, включая "Магнит" и "Пятерочку", из-за цен на яйца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца, сообщило ведомство.
«

"Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О’Кей", "Метро", "Ашан" и прочих", — указано в релизе.

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Ведомство проверит, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах. По итогам проверок будут сделаны выводы, нарушалось ли антимонопольное законодательство.
Цены на куриные яйца за 2023 год выросли на 61,35%, в ситуацию пришлось вмешаться президенту. Как сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, спрос на яйца увеличился, тогда как производство осталось на прежнем уровне. Кроме того, власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт.
По данным Россельхознадзора, с конца 2023-го по 3 марта в Россию ввезли 28,5 миллиона яиц из Азербайджана и Турции.
Как сообщал Росстат в конце марта, с начала года куриные яйца подешевели на 4,68%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ДиксиПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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