https://ria.ru/20240402/proisshestvie-1937304466.html
СК установил организатора квеста в Москве, где пострадала девочка
СК установил организатора квеста в Москве, где пострадала девочка - РИА Новости, 02.04.2024
СК установил организатора квеста в Москве, где пострадала девочка
Следователи установили организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:58
2024-04-02T11:58
2024-04-02T11:58
происшествия
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следователи установили организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. По данным следствия, 30 марта при прохождении квеста в помещении торгового центра на улице Автозаводская в Москве девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу с высоты более двух метров, в результате чего получила компрессионный перелом пяти грудных позвонков. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг. "Следователи столичного СК установили организатора квеста, во время которого пострадал ребенок... Осмотрено место происшествия, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста. Изъяты видеозаписи, зафиксировавшие события преступления, а также изъята организационно-распорядительная документация организации. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html
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Кадры падения 9-летней девочки в люк во время квеста
Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Москве из-за того, что во время квеста в одном из ТЦ 9-летняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Ребенка доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает столичный СК.
2024-04-02T11:58
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил организатора квеста в Москве, где пострадала девочка
СК установил организатора квеста в Москве, во время которого девочка упала в люк