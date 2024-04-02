https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937441437.html

На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий

На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий - РИА Новости, 02.04.2024

На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий

Президент России Владимир Путин пообещал принять решение, чтобы распространить прорабатываемую сейчас в правительстве РФ процедуру присвоения статуса инвалида... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:46

2024-04-02T20:46

2024-04-02T20:56

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал принять решение, чтобы распространить прорабатываемую сейчас в правительстве РФ процедуру присвоения статуса инвалида боевых действий на сотрудников частных военных компаний."Кроме того, что это несправедливо, это еще и сказывается на объеме и уровне выплат социальных. Вы в феврале этого года по защитникам Донбасса уже давали поручение, и сейчас правительство РФ подготовило соответствующий проект постановления. Но в него не вошли сотрудники частных военных компаний", - сказала Цивилева.Об этой проблеме упомянула на встрече с президентом во вторник руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Она отметила, что защитники Донбасса и бывшие сотрудники ЧВК для этого не проходят военно-врачебную комиссию, а проходят только медико-социальную экспертизу и получают статус инвалида по общему заболеванию.Глава фонда попросила президента инициировать это - дополнить поручение и включить в него также эту категорию сотрудников ЧВК."Я обязательно сделаю, обязательно нужно сделать", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20240402/voennye-1937442563.html

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владимир путин, общество, россия, донбасс