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Глава ПМР обвинил Молдавию в желании разрушить промышленность республики - РИА Новости, 02.04.2024
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17:20 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/pridnestrove-1937394546.html
Глава ПМР обвинил Молдавию в желании разрушить промышленность республики
Глава ПМР обвинил Молдавию в желании разрушить промышленность республики - РИА Новости, 02.04.2024
Глава ПМР обвинил Молдавию в желании разрушить промышленность республики
Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:20
2024-04-02T17:20
в мире
молдавия
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Накануне агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Молдавии уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш". Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. "Электромаш" направил руководству Молдовы двадцать запросов. Двадцать. Если даже есть какой-то ответ, то формальный, ни о чем не говорящий. Свои функции они не выполняют, свое законодательство нарушают, комиссии не создают. Они просто издеваются и разрушают нашу предпринимательскую активность, разрушают нашу промышленность. Это факт", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский". "Такая товарная позиция, как электродвигатели, нигде в мире не является товаром двойного назначения. Молдова, как обычно, впереди планеты всей – и законом о сепаратизме, нигде такого нет, и двигатель признают товаром двойного назначения. Но умысел только один – блокировка предприятий", - отметил Красносельский. Глава ПМР также сообщил, что в прошлом году приостановили свою деятельность такие предприятия как "Потенциал" и "Молдавизолит". В этом году, указал он, приостанавливает свою деятельность предприятие "Электромаш". "Я понимаю, у Молдовы голова не болит об этом, у них таких предприятий нет. Они все упустили, все наследство, оставшееся от Советского Союза, они похоронили. У них нет таких промышленных гигантов, как у нас. Мы-то сохранили, мы занимаемся", - добавил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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в мире, молдавия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
Глава ПМР обвинил Молдавию в желании разрушить промышленность республики

Красносельский: Молдавия пытается разрушить промышленность Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Накануне агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Молдавии уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш". Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
"Электромаш" направил руководству Молдовы двадцать запросов. Двадцать. Если даже есть какой-то ответ, то формальный, ни о чем не говорящий. Свои функции они не выполняют, свое законодательство нарушают, комиссии не создают. Они просто издеваются и разрушают нашу предпринимательскую активность, разрушают нашу промышленность. Это факт", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский".
"Такая товарная позиция, как электродвигатели, нигде в мире не является товаром двойного назначения. Молдова, как обычно, впереди планеты всей – и законом о сепаратизме, нигде такого нет, и двигатель признают товаром двойного назначения. Но умысел только один – блокировка предприятий", - отметил Красносельский.
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Глава ПМР также сообщил, что в прошлом году приостановили свою деятельность такие предприятия как "Потенциал" и "Молдавизолит". В этом году, указал он, приостанавливает свою деятельность предприятие "Электромаш". "Я понимаю, у Молдовы голова не болит об этом, у них таких предприятий нет. Они все упустили, все наследство, оставшееся от Советского Союза, они похоронили. У них нет таких промышленных гигантов, как у нас. Мы-то сохранили, мы занимаемся", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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