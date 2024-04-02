https://ria.ru/20240402/prestupnost-1937374984.html

Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних

Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних - РИА Новости, 02.04.2024

Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних

По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:09

2024-04-02T16:09

2024-04-02T16:09

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних... По итогам 2023 года количество совершенных ими деяний снизилось на 10%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20240122/prestupnost-1922669991.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир колокольцев