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Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних - РИА Новости, 02.04.2024
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16:09 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/prestupnost-1937374984.html
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних - РИА Новости, 02.04.2024
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних
По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:09
2024-04-02T16:09
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних... По итогам 2023 года количество совершенных ими деяний снизилось на 10%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
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россия, владимир колокольцев
Россия, Владимир Колокольцев
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних

Колокольцев: преступность среди несовершеннолетних в 2023 году снизилась на 10%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних... По итогам 2023 года количество совершенных ими деяний снизилось на 10%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
суд - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Названы регионы — лидеры по уровню преступности
22 января, 00:09
 
РоссияВладимир Колокольцев
 
 
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