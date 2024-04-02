https://ria.ru/20240402/prestupnost-1937374984.html
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних - РИА Новости, 02.04.2024
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних
По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:09
2024-04-02T16:09
2024-04-02T16:09
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних... По итогам 2023 года количество совершенных ими деяний снизилось на 10%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20240122/prestupnost-1922669991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев
Россия, Владимир Колокольцев
Колокольцев заявил о снижении преступности среди несовершеннолетних
Колокольцев: преступность среди несовершеннолетних в 2023 году снизилась на 10%