УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН
Ярослав Еремин: УВКПЧ обеляет преступления Киева, игнорируя доказательства от РФ
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией, заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин.
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"Возмущены ангажированностью УВКПЧ в контексте освещения ситуации на Украине. Вместо предоставления объективной картины, Управление обеляет Киев, перекладывая вину за его преступления на Россию. Игнорируются тысячи страниц переданных нами материалов, в которых задокументированы многочисленные факты украинских нарушений", - сказал он.
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Еремин добавил, что УВКПЧ "не замечает" уничтожение Киевом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Владимиром Зеленским.
"Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп. Призываем Верховного комиссара и его Управление должным образом реагировать на эти и многие другие вопиющие действия киевских властей", - заключил дипломат.
Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.
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