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УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 02.04.2024 (обновлено: 15:40 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/prestupleniya-1937368024.html
УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН
УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН - РИА Новости, 02.04.2024
УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:39
2024-04-02T15:40
в мире
владимир зеленский
геннадий гатилов
оон
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией, заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин. "Возмущены ангажированностью УВКПЧ в контексте освещения ситуации на Украине. Вместо предоставления объективной картины, Управление обеляет Киев, перекладывая вину за его преступления на Россию. Игнорируются тысячи страниц переданных нами материалов, в которых задокументированы многочисленные факты украинских нарушений", - сказал он. Еремин добавил, что УВКПЧ "не замечает" уничтожение Киевом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Владимиром Зеленским. "Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп. Призываем Верховного комиссара и его Управление должным образом реагировать на эти и многие другие вопиющие действия киевских властей", - заключил дипломат. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196722.html
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в мире, владимир зеленский, геннадий гатилов, оон
В мире, Владимир Зеленский, Геннадий Гатилов, ООН, Специальная военная операция на Украине
УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН

Ярослав Еремин: УВКПЧ обеляет преступления Киева, игнорируя доказательства от РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией, заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин.
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"Возмущены ангажированностью УВКПЧ в контексте освещения ситуации на Украине. Вместо предоставления объективной картины, Управление обеляет Киев, перекладывая вину за его преступления на Россию. Игнорируются тысячи страниц переданных нами материалов, в которых задокументированы многочисленные факты украинских нарушений", - сказал он.
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Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева
31 декабря 2023, 00:58
Еремин добавил, что УВКПЧ "не замечает" уничтожение Киевом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Владимиром Зеленским.
"Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп. Призываем Верховного комиссара и его Управление должным образом реагировать на эти и многие другие вопиющие действия киевских властей", - заключил дипломат.
Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.
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Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
20 сентября 2023, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийГеннадий ГатиловООН
 
 
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