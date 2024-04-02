https://ria.ru/20240402/prestupleniya-1937368024.html

УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН

УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН - РИА Новости, 02.04.2024

УВКПЧ обеляет преступления Киева, заявил член дипмиссии России при ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:39

2024-04-02T15:39

2024-04-02T15:40

в мире

владимир зеленский

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ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией, заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин. "Возмущены ангажированностью УВКПЧ в контексте освещения ситуации на Украине. Вместо предоставления объективной картины, Управление обеляет Киев, перекладывая вину за его преступления на Россию. Игнорируются тысячи страниц переданных нами материалов, в которых задокументированы многочисленные факты украинских нарушений", - сказал он. Еремин добавил, что УВКПЧ "не замечает" уничтожение Киевом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Владимиром Зеленским. "Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп. Призываем Верховного комиссара и его Управление должным образом реагировать на эти и многие другие вопиющие действия киевских властей", - заключил дипломат. Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196722.html

https://ria.ru/20230920/obvineniya-1897661808.html

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в мире, владимир зеленский, геннадий гатилов, оон