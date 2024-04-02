https://ria.ru/20240402/prestupleniya-1937343243.html
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин
Число тяжких преступлений увеличилось в РФ в прошлом году, надо оперативно реагировать на эту тенденцию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:23
2024-04-02T14:23
2024-04-02T14:35
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число тяжких преступлений увеличилось в РФ в прошлом году, надо оперативно реагировать на эту тенденцию, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений. Надо оперативно реагировать на негативную тенденцию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.По его словам, нужно внимательно разобраться и посмотреть на эти все цифры. "Если такой сигнал есть, надо внимательно на это посмотреть", - добавил он.
https://ria.ru/20240402/profilaktika-1937348015.html
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россия, владимир путин
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин
Путин: надо оперативно реагировать на тенденцию к увеличению тяжких преступлений