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Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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14:23 02.04.2024 (обновлено: 14:35 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/prestupleniya-1937343243.html
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин
Число тяжких преступлений увеличилось в РФ в прошлом году, надо оперативно реагировать на эту тенденцию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:23
2024-04-02T14:35
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число тяжких преступлений увеличилось в РФ в прошлом году, надо оперативно реагировать на эту тенденцию, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений. Надо оперативно реагировать на негативную тенденцию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.По его словам, нужно внимательно разобраться и посмотреть на эти все цифры. "Если такой сигнал есть, надо внимательно на это посмотреть", - добавил он.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Число тяжких преступлений увеличилось, надо реагировать, заявил Путин

Путин: надо оперативно реагировать на тенденцию к увеличению тяжких преступлений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число тяжких преступлений увеличилось в РФ в прошлом году, надо оперативно реагировать на эту тенденцию, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В прошлом году увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений. Надо оперативно реагировать на негативную тенденцию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
По его словам, нужно внимательно разобраться и посмотреть на эти все цифры. "Если такой сигнал есть, надо внимательно на это посмотреть", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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