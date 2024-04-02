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Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024
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14:42 02.04.2024 (обновлено: 15:00 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pravonarusheniya-1937351083.html
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД
Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:42
2024-04-02T15:00
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев."В целом по итогам года зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств на 18%, краж на 14%, грабежей на 32%, разбоев на 22%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.Он подчеркнул, что позиция МВД России принципиальна: приезжие должны соблюдать законы в России, а также учитывать культурные и нравственные ценности.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев, Происшествия
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД

Глава МВД: правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году, стало меньше

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев.
«
"В целом по итогам года зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств на 18%, краж на 14%, грабежей на 32%, разбоев на 22%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
Он подчеркнул, что позиция МВД России принципиальна: приезжие должны соблюдать законы в России, а также учитывать культурные и нравственные ценности.
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