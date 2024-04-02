https://ria.ru/20240402/pravonarusheniya-1937351083.html
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД
Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:42
2024-04-02T14:42
2024-04-02T15:00
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев."В целом по итогам года зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств на 18%, краж на 14%, грабежей на 32%, разбоев на 22%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.Он подчеркнул, что позиция МВД России принципиальна: приезжие должны соблюдать законы в России, а также учитывать культурные и нравственные ценности.
https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев, Происшествия
Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД
Глава МВД: правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году, стало меньше