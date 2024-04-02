https://ria.ru/20240402/pravonarusheniya-1937351083.html

Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД

Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024

Иностранцы реже совершали правонарушения в 2023 году, заявил глава МВД

Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:42

2024-04-02T14:42

2024-04-02T15:00

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Криминальных правонарушений, совершенных иностранцами в 2023 году в России, стало меньше, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев."В целом по итогам года зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств на 18%, краж на 14%, грабежей на 32%, разбоев на 22%", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.Он подчеркнул, что позиция МВД России принципиальна: приезжие должны соблюдать законы в России, а также учитывать культурные и нравственные ценности.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, происшествия