Правительство запустило новый официальный телеграм-канал
Правительство запустило официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко"
Мессенджер Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ во вторник запустило новый официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко" для публикации коротких новостных постов.
"Правительство запустило новый телеграм-канал с короткими новостными постами – "Правительство РФ. Коротко". Он станет дополнением к основному каналу "Правительство России", где будет и дальше публиковаться подробная информация о ключевых решениях и событиях из повестки правительства", - говорится в первом сообщении кабмина в новом телеграм-канале.
На момент подготовки новости телеграм-канал обзавелся почти тремя тысячами подписчиков - менее чем за полчаса с момента запуска.
В новом канале уже опубликованы новости о встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. К примеру, приведены слова Мишустина о том, что правительство в 2023 году направило в Госдуму 300 законопроектов, из которых 200 стали федеральными законами. Также телеграм-канал поделился высказыванием Володина о том, что Госдума с правительством вышли на другой уровень отношений. -0-
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