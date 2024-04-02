https://ria.ru/20240402/pravitelstvo-1937333435.html

Правительство запустило новый официальный телеграм-канал

Правительство запустило новый официальный телеграм-канал - РИА Новости, 02.04.2024

Правительство запустило новый официальный телеграм-канал

Правительство РФ во вторник запустило новый официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко" для публикации коротких новостных постов. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:46

2024-04-02T13:46

2024-04-02T13:46

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ во вторник запустило новый официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко" для публикации коротких новостных постов. "Правительство запустило новый телеграм-канал с короткими новостными постами – "Правительство РФ. Коротко". Он станет дополнением к основному каналу "Правительство России", где будет и дальше публиковаться подробная информация о ключевых решениях и событиях из повестки правительства", - говорится в первом сообщении кабмина в новом телеграм-канале. На момент подготовки новости телеграм-канал обзавелся почти тремя тысячами подписчиков - менее чем за полчаса с момента запуска. В новом канале уже опубликованы новости о встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. К примеру, приведены слова Мишустина о том, что правительство в 2023 году направило в Госдуму 300 законопроектов, из которых 200 стали федеральными законами. Также телеграм-канал поделился высказыванием Володина о том, что Госдума с правительством вышли на другой уровень отношений. -0-

https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф