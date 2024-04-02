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Правительство запустило новый официальный телеграм-канал - РИА Новости, 02.04.2024
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13:46 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/pravitelstvo-1937333435.html
Правительство запустило новый официальный телеграм-канал
Правительство запустило новый официальный телеграм-канал - РИА Новости, 02.04.2024
Правительство запустило новый официальный телеграм-канал
Правительство РФ во вторник запустило новый официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко" для публикации коротких новостных постов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:46
2024-04-02T13:46
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ во вторник запустило новый официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко" для публикации коротких новостных постов. "Правительство запустило новый телеграм-канал с короткими новостными постами – "Правительство РФ. Коротко". Он станет дополнением к основному каналу "Правительство России", где будет и дальше публиковаться подробная информация о ключевых решениях и событиях из повестки правительства", - говорится в первом сообщении кабмина в новом телеграм-канале. На момент подготовки новости телеграм-канал обзавелся почти тремя тысячами подписчиков - менее чем за полчаса с момента запуска. В новом канале уже опубликованы новости о встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. К примеру, приведены слова Мишустина о том, что правительство в 2023 году направило в Госдуму 300 законопроектов, из которых 200 стали федеральными законами. Также телеграм-канал поделился высказыванием Володина о том, что Госдума с правительством вышли на другой уровень отношений. -0-
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство запустило новый официальный телеграм-канал

Правительство запустило официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ во вторник запустило новый официальный телеграм-канал "Правительство РФ. Коротко" для публикации коротких новостных постов.
"Правительство запустило новый телеграм-канал с короткими новостными постами – "Правительство РФ. Коротко". Он станет дополнением к основному каналу "Правительство России", где будет и дальше публиковаться подробная информация о ключевых решениях и событиях из повестки правительства", - говорится в первом сообщении кабмина в новом телеграм-канале.
На момент подготовки новости телеграм-канал обзавелся почти тремя тысячами подписчиков - менее чем за полчаса с момента запуска.
В новом канале уже опубликованы новости о встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. К примеру, приведены слова Мишустина о том, что правительство в 2023 году направило в Госдуму 300 законопроектов, из которых 200 стали федеральными законами. Также телеграм-канал поделился высказыванием Володина о том, что Госдума с правительством вышли на другой уровень отношений. -0-
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