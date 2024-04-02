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В России за сутки потушили 15 природных пожаров - РИА Новости, 02.04.2024
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08:12 02.04.2024
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В России за сутки потушили 15 природных пожаров
В России за сутки потушили 15 природных пожаров - РИА Новости, 02.04.2024
В России за сутки потушили 15 природных пожаров
В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:12
2024-04-02T08:12
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.04 2024 года в шести регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 900 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 34 субъектах России.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В России за сутки потушили 15 природных пожаров

В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.04 2024 года в шести регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 900 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 34 субъектах России.
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