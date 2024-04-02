https://ria.ru/20240402/pozhary-1937241781.html
В России за сутки потушили 15 природных пожаров
В России за сутки потушили 15 природных пожаров - РИА Новости, 02.04.2024
В России за сутки потушили 15 природных пожаров
В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:12
2024-04-02T08:12
2024-04-02T08:12
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_77fb8b8ce584c52f736e97e8dabcb60b.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.04 2024 года в шести регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 900 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 34 субъектах России.
https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b81b4bd77c9775b61bceb6207f069597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 15 природных пожаров
В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.04 2024 года в шести регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 900 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 34 субъектах России.