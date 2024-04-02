https://ria.ru/20240402/pozhary-1937241781.html

В России за сутки потушили 15 природных пожаров

В России за сутки потушили 15 природных пожаров - РИА Новости, 02.04.2024

В России за сутки потушили 15 природных пожаров

В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:12

2024-04-02T08:12

2024-04-02T08:12

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 900 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.04 2024 года в шести регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 900 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 34 субъектах России.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия