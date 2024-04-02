https://ria.ru/20240402/pozhar-1937436798.html
Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили
Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 02.04.2024
Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили
Никто не пострадал в результате пожара, который произошёл на детской площадке в районе Ясенево на юго-западе Москвы, причины возгорания уточняются, сообщили РИА РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:11
2024-04-02T20:11
2024-04-02T20:11
происшествия
коммерческая недвижимость
ясенево
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Никто не пострадал в результате пожара, который произошёл на детской площадке в районе Ясенево на юго-западе Москвы, причины возгорания уточняются, сообщили РИА Новости в префектуре ЮЗАО. "В 16.26 02.04.2024 года в управу района Ясенево поступила информация о пожаре на детской площадке по адресу: Новоясеневский проспект, дом 14, корпус 2. Одновременно вызваны сотрудники МЧС... Выгорело 10 квадратных метров резинового покрытия и малая архитектурная форма "Маяк", пострадавшие отсутствуют", - рассказали в префектуре. Сообщается, что на месте происшествия работало 5 единиц техники и 13 человек личного состава. В 16.38 пожар был ликвидирован, его причины уточняются. Позже в префектуре сообщили, что площадку подожгли подростки, из задержали.
https://ria.ru/20240402/pozhar-1937303394.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, ясенево, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ясенево, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили
Никто не пострадал при пожаре на детской площадке на юго-западе Москвы