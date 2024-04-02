https://ria.ru/20240402/pozhar-1937436798.html

Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили

Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 02.04.2024

Пожар на детской площадке на юго-западе Москвы потушили

Никто не пострадал в результате пожара, который произошёл на детской площадке в районе Ясенево на юго-западе Москвы, причины возгорания уточняются, сообщили РИА РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:11

2024-04-02T20:11

2024-04-02T20:11

происшествия

коммерческая недвижимость

ясенево

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937392959_0:253:805:706_1920x0_80_0_0_002bd3800cd3bfde28756944fa0ed468.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Никто не пострадал в результате пожара, который произошёл на детской площадке в районе Ясенево на юго-западе Москвы, причины возгорания уточняются, сообщили РИА Новости в префектуре ЮЗАО. "В 16.26 02.04.2024 года в управу района Ясенево поступила информация о пожаре на детской площадке по адресу: Новоясеневский проспект, дом 14, корпус 2. Одновременно вызваны сотрудники МЧС... Выгорело 10 квадратных метров резинового покрытия и малая архитектурная форма "Маяк", пострадавшие отсутствуют", - рассказали в префектуре. Сообщается, что на месте происшествия работало 5 единиц техники и 13 человек личного состава. В 16.38 пожар был ликвидирован, его причины уточняются. Позже в префектуре сообщили, что площадку подожгли подростки, из задержали.

https://ria.ru/20240402/pozhar-1937303394.html

https://ria.ru/20231130/pozhar-1913036222.html

ясенево

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, ясенево, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)