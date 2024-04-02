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Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25 - РИА Новости, 02.04.2024
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16:26 02.04.2024 (обновлено: 17:18 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pozhar-1937378473.html
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25 - РИА Новости, 02.04.2024
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25
Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:26
2024-04-02T17:18
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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber.Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли, в клубе шел ремонт. Ранее сообщалось о 15 погибших. TRT Haber уточнял, что президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликая и выяснил детали происшествия."Число жертв возросло до 25 человек. Продолжается лечение трех человек, получивших серьёзные травмы в результате пожара", - передал телеканал.
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стамбул, в мире
Стамбул, В мире
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25

Число погибших при пожаре в центре Стамбула достигло 25 человек

© AP Photo / IHAПожарные на месте пожара в ночном клубе в Стамбуле. 2 апреля 2024
Пожарные на месте пожара в ночном клубе в Стамбуле. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / IHA
Пожарные на месте пожара в ночном клубе в Стамбуле. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber.
Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли, в клубе шел ремонт. Ранее сообщалось о 15 погибших. TRT Haber уточнял, что президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликая и выяснил детали происшествия.
"Число жертв возросло до 25 человек. Продолжается лечение трех человек, получивших серьёзные травмы в результате пожара", - передал телеканал.
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