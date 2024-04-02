https://ria.ru/20240402/pozhar-1937378473.html

Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25

Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25 - РИА Новости, 02.04.2024

Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25

Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:26

2024-04-02T16:26

2024-04-02T17:18

стамбул

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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber.Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли, в клубе шел ремонт. Ранее сообщалось о 15 погибших. TRT Haber уточнял, что президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликая и выяснил детали происшествия."Число жертв возросло до 25 человек. Продолжается лечение трех человек, получивших серьёзные травмы в результате пожара", - передал телеканал.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, в мире