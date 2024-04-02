https://ria.ru/20240402/pozhar-1937378473.html
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25 - РИА Новости, 02.04.2024
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25
Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:26
2024-04-02T16:26
2024-04-02T17:18
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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула выросло до 25, ранены сообщил гостелеканал TRT haber.Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли, в клубе шел ремонт. Ранее сообщалось о 15 погибших. TRT Haber уточнял, что президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликая и выяснил детали происшествия."Число жертв возросло до 25 человек. Продолжается лечение трех человек, получивших серьёзные травмы в результате пожара", - передал телеканал.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире
Число погибших при пожаре в Стамбуле выросло до 25
Число погибших при пожаре в центре Стамбула достигло 25 человек