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В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме
В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 02.04.2024
В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме
Не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула, пострадали тринадцать человек, информирует руководство провинции. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:29
2024-04-02T15:29
2024-04-02T15:49
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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула, пострадали тринадцать человек, информирует руководство провинции.Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли, сообщает газета Hürriyet. По ее данным, клуб был закрыт по случаю священного месяца Рамадан. Отмечается, что перед пожаром у сцены прогремел "взрыв"."Причина пожара неизвестна, на первом этаже шел ремонт, все погибшие - это те, кто занимался ремонтом ночного клуба", - сообщил в пресс-релизе губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.Он не подтвердил сообщения о взрыве перед пожаром."Погибли 10 человек, пострадали в результате пожара 13, из них 7 в тяжелом состоянии", - добавил Гюль.Министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X сообщил о том, что началось расследовании инцидента.
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стамбул, в мире
В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме
Власти: в Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме
СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула, пострадали тринадцать человек, информирует руководство провинции.
Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли, сообщает газета Hürriyet. По ее данным, клуб был закрыт по случаю священного месяца Рамадан. Отмечается, что перед пожаром у сцены прогремел "взрыв".
«
"Причина пожара неизвестна, на первом этаже шел ремонт, все погибшие - это те, кто занимался ремонтом ночного клуба", - сообщил в пресс-релизе губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.
Он не подтвердил сообщения о взрыве перед пожаром.
"Погибли 10 человек, пострадали в результате пожара 13, из них 7 в тяжелом состоянии", - добавил Гюль.
Министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X сообщил о том, что началось расследовании инцидента.