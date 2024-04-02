https://ria.ru/20240402/pozhar-1937365996.html

В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме

В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 02.04.2024

В Стамбуле не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме

Не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула, пострадали тринадцать человек, информирует руководство провинции. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:29

2024-04-02T15:29

2024-04-02T15:49

стамбул

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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Не менее десяти человек погибли в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула, пострадали тринадцать человек, информирует руководство провинции.Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли, сообщает газета Hürriyet. По ее данным, клуб был закрыт по случаю священного месяца Рамадан. Отмечается, что перед пожаром у сцены прогремел "взрыв"."Причина пожара неизвестна, на первом этаже шел ремонт, все погибшие - это те, кто занимался ремонтом ночного клуба", - сообщил в пресс-релизе губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.Он не подтвердил сообщения о взрыве перед пожаром."Погибли 10 человек, пострадали в результате пожара 13, из них 7 в тяжелом состоянии", - добавил Гюль.Министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X сообщил о том, что началось расследовании инцидента.

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