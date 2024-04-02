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В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием
В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием - РИА Новости, 02.04.2024
В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием
Пожар на складе с бьюти-оборудованием ликвидирован в Симферополе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:55
2024-04-02T11:55
2024-04-02T12:21
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар на складе с бьюти-оборудованием ликвидирован в Симферополе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар на складе с оборудованием для салонов красоты вспыхнул в Симферополе рано утром, возгорание было локализовано на площади 650 квадратных метров. "В Симферополе специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар в ангаре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905368778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием
Площадь пожара на складе в Симферополе составила 650 квадратов