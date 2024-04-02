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В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием

В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием - РИА Новости, 02.04.2024

В Симферополе ликвидировали пожар на складе с бьюти-оборудованием

Пожар на складе с бьюти-оборудованием ликвидирован в Симферополе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:55

2024-04-02T11:55

2024-04-02T12:21

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар на складе с бьюти-оборудованием ликвидирован в Симферополе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар на складе с оборудованием для салонов красоты вспыхнул в Симферополе рано утром, возгорание было локализовано на площади 650 квадратных метров. "В Симферополе специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар в ангаре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905368778.html

симферополь

россия

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Дарья Буймова

происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)