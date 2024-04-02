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В Симферополе загорелся склад - РИА Новости, 02.04.2024
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09:27 02.04.2024 (обновлено: 09:38 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pozhar-1937254592.html
В Симферополе загорелся склад
В Симферополе загорелся склад - РИА Новости, 02.04.2024
В Симферополе загорелся склад
Пожар на складе с оборудованием для салонов красоты загорелся в Симферополе рано утром, пожар локализован на площади 650 квадратных метров, сообщила... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:27
2024-04-02T09:38
происшествия
коммерческая недвижимость
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Пожар на складе с оборудованием для салонов красоты загорелся в Симферополе рано утром, пожар локализован на площади 650 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС Крыма. Сообщение о пожаре в складском помещении в Симферополе на Широкой улице поступило 04.50 мск. "Горит склад с оборудованием для салонов красоты. В 06.56 локализация на площади пожара 650 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Проводится разбор кровли, проливка конструкций и защита от огня соседних зданий. Всего на месте работают 43 специалиста и 14 единиц техники. Идет подвоз воды, так как склад расположен в безводном районе, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, симферополь
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Симферополь
В Симферополе загорелся склад

В Симферополе загорелся склад с оборудованием для салонов красоты

© ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramМесто пожара на складе в Симферополе. 2 апреля 2024
Место пожара на складе в Симферополе. 2 апреля 2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Место пожара на складе в Симферополе. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Пожар на складе с оборудованием для салонов красоты загорелся в Симферополе рано утром, пожар локализован на площади 650 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС Крыма.
Сообщение о пожаре в складском помещении в Симферополе на Широкой улице поступило 04.50 мск.
"Горит склад с оборудованием для салонов красоты. В 06.56 локализация на площади пожара 650 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Проводится разбор кровли, проливка конструкций и защита от огня соседних зданий. Всего на месте работают 43 специалиста и 14 единиц техники. Идет подвоз воды, так как склад расположен в безводном районе, сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСимферополь
 
 
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