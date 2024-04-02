https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937449934.html

Путин отметил героизм 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии

Путин отметил героизм 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии - РИА Новости, 02.04.2024

Путин отметил героизм 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии

Путин отметил героизм 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии

2024-04-02T21:43

2024-04-02T21:43

2024-04-02T21:43

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы пятой общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ с присвоением им почетного наименования "гвардейская", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В среду Путин присвоил пятой общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ почетное наименование гвардейской, соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. "Поздравляю вас с присвоением 5-й общевойсковой Краснознамённой, ордена Жукова армии почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что присвоение наименования - это высокая честь и признание особых заслуг военнослужащих, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. В поздравлении Путин отметил, что умелые и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе специальной военной операции, которые являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. "Убежден, что вы - воины-гвардейцы - будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил президент.

https://ria.ru/20231026/deystviya-1905503338.html

https://ria.ru/20231026/khrabrost-1905505995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф