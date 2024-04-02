https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2024

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:25

2024-04-02T07:25

2024-04-02T11:03

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран."Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", — приводятся слова Путина на официальном сайте президента Белоруссии.Российский лидер в своем поздравлении отметил, что, несмотря на сложную международную ситуацию, Москве и Минску удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства. Путин также добавил, что новый комплекс мер по интеграционным процессам в Союзном государстве идет в русле упрочения стабильности в Евразии.Лукашенко, в свою очередь, указал, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы. "Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России", — уточнил он.День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html

https://ria.ru/20240221/nato-1928755114.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евразия