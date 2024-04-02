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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2024
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07:25 02.04.2024 (обновлено: 11:03 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2024
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:25
2024-04-02T11:03
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран."Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", — приводятся слова Путина на официальном сайте президента Белоруссии.Российский лидер в своем поздравлении отметил, что, несмотря на сложную международную ситуацию, Москве и Минску удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства. Путин также добавил, что новый комплекс мер по интеграционным процессам в Союзном государстве идет в русле упрочения стабильности в Евразии.Лукашенко, в свою очередь, указал, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы. &quot;Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России&quot;, — уточнил он.День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евразия
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразия
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин отметил масштаб проделанной работы для развития связей России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран.
«
"Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", — приводятся слова Путина на официальном сайте президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии
Вчера, 07:32
Российский лидер в своем поздравлении отметил, что, несмотря на сложную международную ситуацию, Москве и Минску удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства.
Путин также добавил, что новый комплекс мер по интеграционным процессам в Союзном государстве идет в русле упрочения стабильности в Евразии.
Лукашенко, в свою очередь, указал, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы.
«

"Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России", — уточнил он.

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
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