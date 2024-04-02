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МСП привлекут 120 млрд рублей под "зонтичные" поручительства во II квартале

МСП привлекут 120 млрд рублей под "зонтичные" поручительства во II квартале - РИА Новости, 02.04.2024

МСП привлекут 120 млрд рублей под "зонтичные" поручительства во II квартале

Не менее 120 миллиардов рублей смогут получить малые и средние предприятия во II квартале 2024 года под "зонтичные" поручительства, сообщил генеральный директор РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:00

2024-04-02T10:00

2024-04-02T10:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Не менее 120 миллиардов рублей смогут получить малые и средние предприятия во II квартале 2024 года под "зонтичные" поручительства, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Принято решение выделить банкам-партнерам на II квартал в общей сложности 60 миллиардов рублей "зонтичных" поручительств. Это, в том числе, 10 миллиардов рублей на кредиты до 3 миллионов рублей. С учетом того, что "зонтичные" поручительства покрывают до половины суммы кредита, указанные лимиты позволят банкам выдать представителям МСП не менее 120 миллиардов рублей кредитных средств. Из них 20 миллиардов рублей — это "микрочеки", востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 миллионов рублей", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.Он напомнил, что получить средства под "зонтичные" поручительства также можно в региональных банках, которые ранее получили лимиты до конца 2024 года.На II квартал 2024 года в число кредитных организаций, получивших лимиты "зонтичных" поручительств от Корпорации МСП, вошли Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк "Санкт-Петербург", ГПБ, "Левобережный", Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, "Ак Барс", "Зенит", Росбанк, Генбанк, "Уралсиб", Абсолют Банк."Зонтичные" поручительства помогают малому и среднему бизнесу получать банковское финансирование. В том числе, это касается ситуаций, когда у предпринимателей не хватает или вовсе нет собственного залога. Благодаря тому, что партнерами Корпорации МСП выступают не только федеральные, но и региональные банки, получить "зонтичные" поручительства бизнес может буквально в любом уголке нашей страны. Причем бесшовно (в одном окне с кредитом) и абсолютно бесплатно", - напомнил Исаевич.Механизм "зонтичных" поручительств был разработан Корпорацией МСП по поручению президента России Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, александр исаевич, корпорация мсп, владимир путин, андрей белоусов, твой бизнес – новости