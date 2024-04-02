https://ria.ru/20240402/pomosch-1937438636.html

Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана

Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана - РИА Новости, 02.04.2024

Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:27

2024-04-02T20:27

2024-04-02T20:27

россия

узбекистан

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из республики, а также их опыт противодействия преступной деятельности, стороны отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между ведомствами. Встреча прошла во вторник в Москве. Бастрыкин подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью. "Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между СКР и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, подписанной впервые во время визита Александра Бастрыкина в Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ. Также стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения.

https://ria.ru/20231202/tashkent-1913313474.html

россия

узбекистан

москва

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россия, узбекистан, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)