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Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана - РИА Новости, 02.04.2024
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20:27 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/pomosch-1937438636.html
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана - РИА Новости, 02.04.2024
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:27
2024-04-02T20:27
россия
узбекистан
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из республики, а также их опыт противодействия преступной деятельности, стороны отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между ведомствами. Встреча прошла во вторник в Москве. Бастрыкин подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью. "Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между СКР и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, подписанной впервые во время визита Александра Бастрыкина в Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ. Также стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения.
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россия, узбекистан, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Узбекистан, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана

Бастрыкин отметил качество правовой помощи со стороны коллег из Узбекистана

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из республики, а также их опыт противодействия преступной деятельности, стороны отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между ведомствами.
Встреча прошла во вторник в Москве.
Бастрыкин подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью.
«
"Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между СКР и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, подписанной впервые во время визита Александра Бастрыкина в Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
Также стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения.
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РоссияУзбекистанМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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