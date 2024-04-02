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Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана - РИА Новости, 02.04.2024
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:27
2024-04-02T20:27
2024-04-02T20:27
россия
узбекистан
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из республики, а также их опыт противодействия преступной деятельности, стороны отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между ведомствами. Встреча прошла во вторник в Москве. Бастрыкин подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью. "Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между СКР и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, подписанной впервые во время визита Александра Бастрыкина в Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ. Также стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, узбекистан, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Узбекистан, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин оценил качество правовой помощи со стороны Узбекистана
Бастрыкин отметил качество правовой помощи со стороны коллег из Узбекистана
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил качество и оперативность правовой помощи со стороны коллег из республики, а также их опыт противодействия преступной деятельности, стороны отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между ведомствами.
Встреча прошла во вторник в Москве
.
Бастрыкин подчеркнул, что в условиях, когда для преступности становятся все более характерными развитые межрегиональные и транснациональные связи, взаимодействие ведомств становится важным рычагом в борьбе с преступностью.
«
"Александр Бастрыкин и Нигматилла Юлдашев отметили необходимость подписания обновленной программы сотрудничества между СКР и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, подписанной впервые во время визита Александра Бастрыкина в Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
Также стороны высоко оценили отношения между Россией и Узбекистаном, опирающиеся на давние традиции дружбы и взаимного уважения.