https://ria.ru/20240402/politseyskie-1937346317.html
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских - РИА Новости, 02.04.2024
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских
Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:28
2024-04-02T14:28
2024-04-02T14:38
россия
владимир колокольцев
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности на Донбассе и Новороссии, становления там территориальных подразделений. На должности назначено почти 14 тысяч полицейских, большинство из них ранее служили в местных правоохранительных структурах, из других регионов переведено свыше 800 сотрудников", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских
Колокольцев: на должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских