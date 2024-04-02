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На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских - РИА Новости, 02.04.2024
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14:28 02.04.2024 (обновлено: 14:38 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/politseyskie-1937346317.html
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских - РИА Новости, 02.04.2024
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских
Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:28
2024-04-02T14:38
россия
владимир колокольцев
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности на Донбассе и Новороссии, становления там территориальных подразделений. На должности назначено почти 14 тысяч полицейских, большинство из них ранее служили в местных правоохранительных структурах, из других регионов переведено свыше 800 сотрудников", - сказал Колокольцев.
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россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских

Колокольцев: на должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности на Донбассе и Новороссии, становления там территориальных подразделений. На должности назначено почти 14 тысяч полицейских, большинство из них ранее служили в местных правоохранительных структурах, из других регионов переведено свыше 800 сотрудников", - сказал Колокольцев.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев
10 августа 2023, 14:55
 
РоссияВладимир КолокольцевБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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