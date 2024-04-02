https://ria.ru/20240402/politseyskie-1937346317.html

На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских

На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских - РИА Новости, 02.04.2024

На должности в новых регионах назначили почти 14 тысяч полицейских

Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:28

2024-04-02T14:28

2024-04-02T14:38

россия

владимир колокольцев

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 14 тысяч полицейских назначены на должности в новых регионах РФ, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности на Донбассе и Новороссии, становления там территориальных подразделений. На должности назначено почти 14 тысяч полицейских, большинство из них ранее служили в местных правоохранительных структурах, из других регионов переведено свыше 800 сотрудников", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)