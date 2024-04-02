Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы
"Лига" заявила, что договор с ЕР, заключенный в 2017 году, больше не имеет силы
Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
РИМ, 2 апр – РИА Новости. Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с "Единой Россией" заключенное в 2017 году, больше не имеет силы.
"Как уже заявлялось, чисто политические намерения сотрудничества 2017 года между "Лигой" и "Единой Россией" больше не имеют силы после вторжения на Украину. Более того, даже в предыдущие годы не было совместных инициатив", - говорится в заявлении правоцентристской партии, входящей в правящую в Италии коалицию.
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В "Лиге" подчеркнули, что обострение конфликта на Украине "полностью изменило суждения и политические отношения с Россией", которая ранее была важным собеседником всех итальянских правительств. В качестве примера тому "Лига" привела несколько многомиллиардных соглашений, которые различные правительства страны подписывали с Россией начиная с 2013 года.
Линия "Лиги", заявила партия, подтверждается голосованием ее представителей в парламенте. В ответ на заявления оппозиции о том, что соглашение с "Единой Россией" продолжает действовать, и призывы разорвать его, "Лига" выразила сожаление в связи с "бесполезными нападками, разжигаемые оппозицией в своих целях".