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Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы - РИА Новости, 02.04.2024
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17:36 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/politika-1937398680.html
Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы
Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы - РИА Новости, 02.04.2024
Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы
Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с "Единой Россией" заключенное в 2017 году, больше не имеет силы. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:36
2024-04-02T17:36
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с "Единой Россией" заключенное в 2017 году, больше не имеет силы. "Как уже заявлялось, чисто политические намерения сотрудничества 2017 года между "Лигой" и "Единой Россией" больше не имеют силы после вторжения на Украину. Более того, даже в предыдущие годы не было совместных инициатив", - говорится в заявлении правоцентристской партии, входящей в правящую в Италии коалицию. В "Лиге" подчеркнули, что обострение конфликта на Украине "полностью изменило суждения и политические отношения с Россией", которая ранее была важным собеседником всех итальянских правительств. В качестве примера тому "Лига" привела несколько многомиллиардных соглашений, которые различные правительства страны подписывали с Россией начиная с 2013 года. Линия "Лиги", заявила партия, подтверждается голосованием ее представителей в парламенте. В ответ на заявления оппозиции о том, что соглашение с "Единой Россией" продолжает действовать, и призывы разорвать его, "Лига" выразила сожаление в связи с "бесполезными нападками, разжигаемые оппозицией в своих целях".
https://ria.ru/20240220/italiya-1928552800.html
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в мире, украина, италия, россия, единая россия
В мире, Украина, Италия, Россия, Единая Россия
Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы

"Лига" заявила, что договор с ЕР, заключенный в 2017 году, больше не имеет силы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с "Единой Россией" заключенное в 2017 году, больше не имеет силы.
"Как уже заявлялось, чисто политические намерения сотрудничества 2017 года между "Лигой" и "Единой Россией" больше не имеют силы после вторжения на Украину. Более того, даже в предыдущие годы не было совместных инициатив", - говорится в заявлении правоцентристской партии, входящей в правящую в Италии коалицию.
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В "Лиге" подчеркнули, что обострение конфликта на Украине "полностью изменило суждения и политические отношения с Россией", которая ранее была важным собеседником всех итальянских правительств. В качестве примера тому "Лига" привела несколько многомиллиардных соглашений, которые различные правительства страны подписывали с Россией начиная с 2013 года.
Линия "Лиги", заявила партия, подтверждается голосованием ее представителей в парламенте. В ответ на заявления оппозиции о том, что соглашение с "Единой Россией" продолжает действовать, и призывы разорвать его, "Лига" выразила сожаление в связи с "бесполезными нападками, разжигаемые оппозицией в своих целях".
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