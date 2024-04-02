https://ria.ru/20240402/politika-1937398680.html

Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы

Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы - РИА Новости, 02.04.2024

Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с ЕР больше не имеет силы

Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с "Единой Россией" заключенное в 2017 году, больше не имеет силы. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:36

2024-04-02T17:36

2024-04-02T17:36

в мире

украина

италия

россия

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941900_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_74fc10ebbef22296b203f13c40c1bdd9.jpg

РИМ, 2 апр – РИА Новости. Итальянская партия "Лига" заявила, что соглашение с "Единой Россией" заключенное в 2017 году, больше не имеет силы. "Как уже заявлялось, чисто политические намерения сотрудничества 2017 года между "Лигой" и "Единой Россией" больше не имеют силы после вторжения на Украину. Более того, даже в предыдущие годы не было совместных инициатив", - говорится в заявлении правоцентристской партии, входящей в правящую в Италии коалицию. В "Лиге" подчеркнули, что обострение конфликта на Украине "полностью изменило суждения и политические отношения с Россией", которая ранее была важным собеседником всех итальянских правительств. В качестве примера тому "Лига" привела несколько многомиллиардных соглашений, которые различные правительства страны подписывали с Россией начиная с 2013 года. Линия "Лиги", заявила партия, подтверждается голосованием ее представителей в парламенте. В ответ на заявления оппозиции о том, что соглашение с "Единой Россией" продолжает действовать, и призывы разорвать его, "Лига" выразила сожаление в связи с "бесполезными нападками, разжигаемые оппозицией в своих целях".

https://ria.ru/20240220/italiya-1928552800.html

https://ria.ru/20240313/garantii-1932817820.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, италия, россия, единая россия