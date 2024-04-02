https://ria.ru/20240402/pokazateli-1937357839.html
Путин оценил экономические показатели России
Путин оценил экономические показатели России - РИА Новости, 02.04.2024
Путин оценил экономические показатели России
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД назвал экономические показатели России удовлетворительными. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:59
2024-04-02T14:59
2024-04-02T15:07
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД назвал экономические показатели России удовлетворительными."У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике: 3,6% рост, в Европе такого нет, и сейчас сохраняются хорошие темпы - за 4%. Промышленное производство растет, в социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи, исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности - это все результат нашей работы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/putin-1937359243.html
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россия, европа, владимир путин
Россия, Европа, Владимир Путин
Путин оценил экономические показатели России
Путин назвал экономические показатели России удовлетворительными