https://ria.ru/20240402/pokazateli-1937357839.html

Путин оценил экономические показатели России

Путин оценил экономические показатели России - РИА Новости, 02.04.2024

Путин оценил экономические показатели России

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД назвал экономические показатели России удовлетворительными. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:59

2024-04-02T14:59

2024-04-02T15:07

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД назвал экономические показатели России удовлетворительными."У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике: 3,6% рост, в Европе такого нет, и сейчас сохраняются хорошие темпы - за 4%. Промышленное производство растет, в социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи, исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности - это все результат нашей работы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/putin-1937359243.html

россия

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россия, европа, владимир путин