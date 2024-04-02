https://ria.ru/20240402/pogoda-1937243402.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.04.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Низкое давление, без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:28
2024-04-02T08:28
2024-04-02T08:28
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Низкое давление, без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока для 2 апреля составляет 17,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье - плюс 19 - плюс 24. В такой ситуации возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока для 2 апреля составляет 17,4 градуса и установлен в 1951 году", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
В Москве во вторник ожидают низкое давление и до 24 градусов тепла