https://ria.ru/20240402/pogoda-1937243402.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.04.2024

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Низкое давление, без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:28

2024-04-02T08:28

2024-04-02T08:28

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Низкое давление, без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока для 2 апреля составляет 17,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье - плюс 19 - плюс 24. В такой ситуации возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока для 2 апреля составляет 17,4 градуса и установлен в 1951 году", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода