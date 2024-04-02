https://ria.ru/20240402/pogibshiy-1937446964.html

Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе

Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе - РИА Новости, 02.04.2024

Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе

Американец с двойным гражданством погиб в ходе израильского удара по сотрудникам НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, подтвердил координатор... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:19

2024-04-02T21:19

2024-04-02T21:22

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джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американец с двойным гражданством погиб в ходе израильского удара по сотрудникам НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.НКО ранее сообщала, что среди погибших были в том числе граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины."Я могу подтвердить, что один из них был американским гражданином с двойным гражданством", - сказал Кирби журналистам.При этом он предположил, что число жертв удара может увеличиться, но сразу же отметил: "Я просто не знаю".Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html

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австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, австралия, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, польша