https://ria.ru/20240402/pogibshiy-1937446964.html
Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе
Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе
Американец с двойным гражданством погиб в ходе израильского удара по сотрудникам НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, подтвердил координатор... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:19
2024-04-02T21:19
2024-04-02T21:22
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американец с двойным гражданством погиб в ходе израильского удара по сотрудникам НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.НКО ранее сообщала, что среди погибших были в том числе граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины."Я могу подтвердить, что один из них был американским гражданином с двойным гражданством", - сказал Кирби журналистам.При этом он предположил, что число жертв удара может увеличиться, но сразу же отметил: "Я просто не знаю".Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, польша
В мире, США, Австралия, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Польша
Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе
Белый дом: при израильском ударе по Газе погиб американец с двойным гражданством
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американец с двойным гражданством погиб в ходе израильского удара по сотрудникам НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.
НКО ранее сообщала, что среди погибших были в том числе граждане Австралии
, Польши
, Великобритании
, США и Палестины
.
"Я могу подтвердить, что один из них был американским гражданином с двойным гражданством", - сказал Кирби журналистам.
При этом он предположил, что число жертв удара может увеличиться, но сразу же отметил: "Я просто не знаю".
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.