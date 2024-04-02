https://ria.ru/20240402/pogibshie-1937450107.html

ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло

ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло - РИА Новости, 02.04.2024

ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло

Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196, что является недопустимым, написал на своей странице в соцсети X генсек ООН Антониу... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:46

2024-04-02T21:46

2024-04-02T21:46

в мире

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польша

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антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 2 апр – РИА Новости. Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196, что является недопустимым, написал на своей странице в соцсети X генсек ООН Антониу Гутерреш. "В результате разрушительных израильских авиаударов, в результате которых вчера погиб персонал "Всемирная центральная кухня", число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН", - указал Гутерреш. "Это недопустимо", - указал он. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.

https://ria.ru/20240401/palestina-1937014312.html

https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html

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в мире, израиль, польша, австралия, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году