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ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло - РИА Новости, 02.04.2024
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21:46 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/pogibshie-1937450107.html
ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло
ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло - РИА Новости, 02.04.2024
ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло
Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196, что является недопустимым, написал на своей странице в соцсети X генсек ООН Антониу... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:46
2024-04-02T21:46
в мире
израиль
польша
австралия
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 апр – РИА Новости. Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196, что является недопустимым, написал на своей странице в соцсети X генсек ООН Антониу Гутерреш. "В результате разрушительных израильских авиаударов, в результате которых вчера погиб персонал "Всемирная центральная кухня", число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН", - указал Гутерреш. "Это недопустимо", - указал он. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
https://ria.ru/20240401/palestina-1937014312.html
https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html
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в мире, израиль, польша, австралия, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Австралия, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН: число гуманитарных работников, погибших от ударов Израиля, выросло

Гутерреш: число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 2 апр – РИА Новости. Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196, что является недопустимым, написал на своей странице в соцсети X генсек ООН Антониу Гутерреш.
«
"В результате разрушительных израильских авиаударов, в результате которых вчера погиб персонал "Всемирная центральная кухня", число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН", - указал Гутерреш.
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1 апреля, 06:31
«
"Это недопустимо", - указал он.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
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В миреИзраильПольшаАвстралияАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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