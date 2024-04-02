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В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае
В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае - РИА Новости, 02.04.2024
В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае
Сработавшие автотормоза грузового поезда могли стать причиной схода трех вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД), сообщается в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:25
2024-04-02T05:25
2024-04-02T05:25
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Сработавшие автотормоза грузового поезда могли стать причиной схода трех вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД), сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее сообщалось о сходе трех вагонов в 0.40 местного времени (20.40 мск понедельника) грузового поезда на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечалось что для ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда №123 Красноярск - Абакан и №124 Абакан - Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются. "По предварительным данным... у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем. Следующий во встречном направлении пассажирский поезд, сообщением Красноярск - Абакан, не успел остановиться и совершил столкновение с опрокинувшимся вагоном. В результате столкновения подвижных железнодорожных составов произошел сход одной колесной пары электровоза пассажирского поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что устанавливаются размер ущерба и обстоятельства инцидента. По факту столкновения подвижных железнодорожных составов возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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происшествия, красноярск, абакан, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Красноярск, Абакан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае
СК: сход вагонов на КрасЖД мог случиться из-за срабатывания автотормозов поезда