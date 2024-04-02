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Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне - РИА Новости, 02.04.2024
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16:49 02.04.2024
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Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне
Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне - РИА Новости, 02.04.2024
Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне
Подсветка в цветах российского и белорусского флагов появится на сочинской телебашне вечером во вторник, в день единения народов этих стран, сообщили РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:49
2024-04-02T16:49
парламентское собрание союза беларуси и россии
алексей копайгородский
россия
белоруссия
сочи
минский автомобильный завод
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СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Подсветка в цветах российского и белорусского флагов появится на сочинской телебашне вечером во вторник, в день единения народов этих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщила, что подсветка с государственной символикой России и Белоруссии появится на фасаде Останкинской телебашни, а также на других башнях РТРС в разных регионах РФ. "Тематическую подсветку включат на телебашне в Сочи вечером. На ней появятся цвета российского и белорусского флагов", - сказала собеседница агентства. Мэр Алексей Копайгородский рассказал о партнерских и деловых отношениях между Сочи и Белоруссией. По его словам, наиболее важное направление такого сотрудничества – сфера транспорта. На трассах города курсируют уже более 300 автобусов и один электробус Минского автомобильного завода. В сентябре 2023 года Сочи и Минск стали побратимами. Это, по мнению Копайгородского, дает возможность для укрепления дружественных связей между государствами в области экономики, культуры и социальной сферы. День единения народов России и Белоруссии отмечают ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Документ положил начало процессу взаимной интеграции стран.
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алексей копайгородский, россия, белоруссия, сочи, минский автомобильный завод
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Алексей Копайгородский, Россия, Белоруссия, Сочи, Минский автомобильный завод

Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне

© iStock.com / Elena TcykinaТелебашня в Сочи
Телебашня в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© iStock.com / Elena Tcykina
Телебашня в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Подсветка в цветах российского и белорусского флагов появится на сочинской телебашне вечером во вторник, в день единения народов этих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщила, что подсветка с государственной символикой России и Белоруссии появится на фасаде Останкинской телебашни, а также на других башнях РТРС в разных регионах РФ.
"Тематическую подсветку включат на телебашне в Сочи вечером. На ней появятся цвета российского и белорусского флагов", - сказала собеседница агентства.
Мэр Алексей Копайгородский рассказал о партнерских и деловых отношениях между Сочи и Белоруссией. По его словам, наиболее важное направление такого сотрудничества – сфера транспорта. На трассах города курсируют уже более 300 автобусов и один электробус Минского автомобильного завода. В сентябре 2023 года Сочи и Минск стали побратимами. Это, по мнению Копайгородского, дает возможность для укрепления дружественных связей между государствами в области экономики, культуры и социальной сферы.
День единения народов России и Белоруссии отмечают ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Документ положил начало процессу взаимной интеграции стран.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлексей КопайгородскийРоссияБелоруссияСочиМинский автомобильный завод
 
 
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