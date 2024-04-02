Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне
© iStock.com / Elena TcykinaТелебашня в Сочи
© iStock.com / Elena Tcykina
Телебашня в Сочи
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Подсветка в цветах российского и белорусского флагов появится на сочинской телебашне вечером во вторник, в день единения народов этих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщила, что подсветка с государственной символикой России и Белоруссии появится на фасаде Останкинской телебашни, а также на других башнях РТРС в разных регионах РФ.
"Тематическую подсветку включат на телебашне в Сочи вечером. На ней появятся цвета российского и белорусского флагов", - сказала собеседница агентства.
Мэр Алексей Копайгородский рассказал о партнерских и деловых отношениях между Сочи и Белоруссией. По его словам, наиболее важное направление такого сотрудничества – сфера транспорта. На трассах города курсируют уже более 300 автобусов и один электробус Минского автомобильного завода. В сентябре 2023 года Сочи и Минск стали побратимами. Это, по мнению Копайгородского, дает возможность для укрепления дружественных связей между государствами в области экономики, культуры и социальной сферы.
День единения народов России и Белоруссии отмечают ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Документ положил начало процессу взаимной интеграции стран.