https://ria.ru/20240402/podsvetka-1937385764.html

Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне

Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне - РИА Новости, 02.04.2024

Подсветку с символикой России и Белоруссии включат на сочинской телебашне

Подсветка в цветах российского и белорусского флагов появится на сочинской телебашне вечером во вторник, в день единения народов этих стран, сообщили РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:49

2024-04-02T16:49

2024-04-02T16:49

парламентское собрание союза беларуси и россии

алексей копайгородский

россия

белоруссия

сочи

минский автомобильный завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937382600_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_ec5829eff3f89e4b5d7bc844ce675406.jpg

СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Подсветка в цветах российского и белорусского флагов появится на сочинской телебашне вечером во вторник, в день единения народов этих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщила, что подсветка с государственной символикой России и Белоруссии появится на фасаде Останкинской телебашни, а также на других башнях РТРС в разных регионах РФ. "Тематическую подсветку включат на телебашне в Сочи вечером. На ней появятся цвета российского и белорусского флагов", - сказала собеседница агентства. Мэр Алексей Копайгородский рассказал о партнерских и деловых отношениях между Сочи и Белоруссией. По его словам, наиболее важное направление такого сотрудничества – сфера транспорта. На трассах города курсируют уже более 300 автобусов и один электробус Минского автомобильного завода. В сентябре 2023 года Сочи и Минск стали побратимами. Это, по мнению Копайгородского, дает возможность для укрепления дружественных связей между государствами в области экономики, культуры и социальной сферы. День единения народов России и Белоруссии отмечают ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Документ положил начало процессу взаимной интеграции стран.

https://ria.ru/20240328/komfort-1936384679.html

россия

белоруссия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей копайгородский, россия, белоруссия, сочи, минский автомобильный завод